Kiara Brokenbrough a murit la 32 de ani în timp ce devenea mamă. Fiul ei se recuperează în terapie intensivă

De: David Ioan 28/04/2026 | 11:33
Foto: Instagram

Kiara Brokenbrough, cunoscută pentru viralizarea nunții sale de 500 de dolari din 2022, a murit în timpul nașterii primului ei copil. Influencera, devenită populară pe rețelele sociale pentru modul în care a organizat o ceremonie cu buget minim, a decedat pe 30 martie, conform necrologului. Aceasta avea numai 32 de ani.

Potrivit unei pagini GoFundMe lansate pe 21 aprilie de Shaneka Greene, mama lui Joel Brokenbrough, cuplul era căsătorit de patru ani și urma să își întâmpine primul copil în luna iunie. Familia se pregătea să se mute din West Virginia înapoi în California, unde intenționa să își construiască un nou cămin.

„Joel și soția lui Kiara Brokenbrough au fost căsătoriți acum 4 ani și așteptau primul lor copil în iunie”, se arată în mesaj.

„Erau în procesul de a se muta din West Virginia înapoi în California pentru a face o nouă casă pentru familia lor în creștere.”

În același mesaj, familia a explicat că tragedia s-a produs brusc.

„În mod neașteptat, Kiara a mers în Casa ei Cerească în timp ce Baby Jonah a intrat în casa lui pământească.”

Rudele au transmis și informații despre starea nou‑născutului.

„El este în NICU (n.r – Unitatea de Terapie Intensivă Neonatală) și a început lunga lui călătorie pentru a deveni mai puternic și mai sănătos în fiecare zi”, a precizat Shaneka.

„Jonah este o scumpete și un luptător și, prin harul și PUTEREA lui Dumnezeu, știm că îi va uimi pe medici cu progresul lui zilnic.”

Nunta KiareI și a lui Joel a atras atenția publicului în 2022, după ce cei doi au explicat pe TikTok cum au reușit să organizeze o ceremonie completă cu doar 500 de dolari. Rochia de mireasă a costat 47 de dolari, iar invitații și-au plătit singuri consumatia de la recepție.

„Ai o nuntă, cu martori care să fie acolo să te vadă, jurând soțului tău, jurând lui Dumnezeu că veți rămâne împreună toată viața”, declara Kiara la Good Morning America.

„Și apoi sărbătorești cu mâncare, băutură și dans. Și exact asta am făcut.”

După pierderea neașteptată a soției sale, Joel Brokenbrough a vorbit public despre durerea prin care trece.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi scrie asta, mai ales atât de curând”, a transmis el pe Facebook pe 13 aprilie.

„Mi-a luat timp să încep să procesez ce s-a întâmplat și să încerc să înțeleg totul. Frumoasa mea soție, temătoare de Dumnezeu și plină de credință, a mers acasă, în prezența Domnului.”

Totodată, acesta a adăugat că se sprijină pe credință în această perioadă dificilă:

„Prin tot ce s-a întâmplat și continuă să se întâmple, mă sprijin pe puterea Domnului. În ciuda durerii pe care o port ca soț al ei, credința mea rămâne fermă și neclintită.”

