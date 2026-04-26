Incident grav în Constanţa! O femeie a băut detergent şi a sărit din ambulanţa aflată în mers

O femeie din Constanţa a ajuns la spital după un incident grav petrecut în timpul transportului cu ambulanţa, duminică, în urma unei sesizări privind o posibilă tentativă de suicid.

Pacienta a declarat că a ingerat detergent în mod intenţionat, iar pe traseu a devenit agitată şi a sărit din autospeciala aflată în mers, suferind traumatisme multiple.

Incident grav în Constanţa!

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au precizat că, în jurul orei 13.21, un apel la 112 anunţa că o femeie din zona Dacia nu răspunde la telefon şi nu deschide uşa locuinţei. La faţa locului a fost trimis un echipaj SAJ B2, care a găsit pacienta conştientă.

Aceasta a afirmat că a băut detergent în mod voit, fiind monitorizată şi urcată în ambulanţă pentru a fi transportată la Spitalul Judeţean Constanţa pentru investigaţii suplimentare.

O femeie a băut detergent şi a sărit din ambulanţa aflată în mers

„Pacienta a fost găsită conştientă. A afirmat că a băut detergent în mod voit. A fost monitorizată şi urcată în ambulanţă pentru a fi transportaă la Spitalul Judeţean Constanţa pentru investigaţii suplimentare. Pe drum a devenit agitată, şi-a îndepărtat centurile şi s-a aruncat din ambulanţă, în timp ce asistentul îi spunea ambulanţierului să oprească ambulanţa”, relatează SAJ.

După incident, un echipaj SAJ C2 a preluat victima, care prezenta politraumatisme, şi a transportat-o la spital pentru îngrijiri medicale.

