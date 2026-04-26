Incident grav în Constanţa! O femeie a băut detergent şi a sărit din ambulanţa aflată în mers

O femeie din Constanţa a ajuns la spital după un incident grav petrecut în timpul transportului cu ambulanţa, duminică, în urma unei sesizări privind o posibilă tentativă de suicid.
Pacienta a declarat că a ingerat detergent în mod intenţionat, iar pe traseu a devenit agitată şi a sărit din autospeciala aflată în mers, suferind traumatisme multiple.
Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au precizat că, în jurul orei 13.21, un apel la 112 anunţa că o femeie din zona Dacia nu răspunde la telefon şi nu deschide uşa locuinţei. La faţa locului a fost trimis un echipaj SAJ B2, care a găsit pacienta conştientă.
Aceasta a afirmat că a băut detergent în mod voit, fiind monitorizată şi urcată în ambulanţă pentru a fi transportată la Spitalul Judeţean Constanţa pentru investigaţii suplimentare.
„Pacienta a fost găsită conştientă. A afirmat că a băut detergent în mod voit. A fost monitorizată şi urcată în ambulanţă pentru a fi transportaă la Spitalul Judeţean Constanţa pentru investigaţii suplimentare. Pe drum a devenit agitată, şi-a îndepărtat centurile şi s-a aruncat din ambulanţă, în timp ce asistentul îi spunea ambulanţierului să oprească ambulanţa”, relatează SAJ.
După incident, un echipaj SAJ C2 a preluat victima, care prezenta politraumatisme, şi a transportat-o la spital pentru îngrijiri medicale.
