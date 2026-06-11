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Diferență uriașă de vârstă între Simona Halep și „Regele mezelurilor”! Câți ani îi despart, de fapt

De: Anca Chihaie 11/06/2026 | 18:00
Diferență uriașă de vârstă între Simona Halep și „Regele mezelurilor”! Câți ani îi despart, de fapt
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Simona Halep a fost recent în centrul atenției după ce au apărut informații și imagini care o arată alături de un nou partener de viață, un cunoscut om de afaceri din România. Aparițiile celor doi au atras rapid interesul publicului, în special din cauza diferenței de vârstă dintre fostul lider mondial WTA și actualul său partener.

Imaginile apărute cu cei doi în Mykonos au alimentat discuțiile privind natura relației dintre cei doi, iar ulterior s-a conturat ideea unei legături sentimentale stabile (VEZI AICI IMAGINI). Aparițiile lor comune au fost interpretate ca o confirmare a faptului că între Simona Halep și omul de afaceri există o relație apropiată, care a depășit stadiul de simplă prietenie sau cunoștință.

Diferență uriașă de vârstă între Simona Halep și „Regele mezelurilor”

Fosta jucătoare de tenis, în vârstă de 34 de ani, a fost surprinsă în compania omului de afaceri Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani. Diferența dintre cei doi este de aproximativ 24 de ani, aspect care a devenit unul dintre cele mai discutate detalii. Cei doi au fost fotografiați împreună în timpul unei vacanțe petrecute pe insula Mykonos din Grecia, o destinație frecvent aleasă de vedete și oameni de afaceri pentru perioadele de relaxare.

Dorin Mateiu este cunoscut în mediul de business din România, având activități și investiții în mai multe domenii economice. De-a lungul timpului, acesta a fost implicat în special în industria alimentară, unde a dezvoltat proiecte importante, dar și în alte sectoare, inclusiv în zona imobiliară. În acest domeniu, el a fost asociat cu dezvoltarea și transformarea unor clădiri de birouri în proiecte rezidențiale, o direcție de investiții tot mai întâlnită în marile orașe și în zonele cu potențial ridicat de dezvoltare.

În plan personal, atenția publicului s-a concentrat nu doar asupra identității partenerului, ci și asupra diferenței de vârstă dintre cei doi. Subiectul a devenit rapid unul dezbătut în spațiul public, mai ales în contextul în care Simona Halep a avut anterior o relație și ulterior un mariaj cu Toni Iuruc, de care a divorțat în anul 2022. Și în acel caz, diferența de vârstă dintre parteneri a fost un detaliu menționat frecvent în presă.

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SIMONA HALEP ȘI „REGELE MEZELURILOR”, ESCAPADĂ ROMANTICĂ LA MYKONOS. FOSTA CAMPIOANĂ ȘI MILIONARUL NU SE MAI ASCUND! NU LE STĂ RĂU DELOC!

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