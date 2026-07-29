UEFA amenință FIFA că va boicota Cupa Mondială. Planul lui Gianni Infantino provoacă un scandal fără precedent

Federațiile europene iau în calcul boicotarea Cupei Mondiale organizate de FIFA, după apariția unui nou plan promovat de președintele Gianni Infantino, care prevede vânzarea drepturilor comerciale ale competiției către investitori privați.

Potrivit ProSport, proiectul ar transforma Cupa Mondială într-o entitate comercială de sine stătătoare, iar Gianni Infantino ar urma să conducă noua structură în calitate de comisar.

Planul lui Gianni Infantino legat de Cupa Mondială

Presa britanică scrie că unul dintre investitorii interesați de noua companie este Thrive Capital, fond de investiții fondat de omul de afaceri Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump. Proiectul este structurat cu sprijinul băncii JP Morgan, iar FIFA susține că investitorii vor deține doar participații minoritare, fără drept de decizie asupra competițiilor sau a regulamentelor.

Planul FIFA ar presupune atragerea unor investiții private estimate la aproximativ 4,2 miliarde de dolari prin cedarea unor participații comerciale din cea mai importantă competiție fotbalistică a lumii. Inițiativa a provocat o reacție dură din partea UEFA, care și-a exprimat public opoziția față de proiect.

UEFA amenință FIFA cu boicotul

Potrivit presei britanice, reprezentanții federațiilor europene urmează să se întâlnească în această săptămână pentru a decide ce măsuri vor lua pentru a bloca intenția FIFA. Conform sursei citate, una dintre variantele discutate este ca naționalele afiliate UEFA să refuze participarea la competițiile organizate de FIFA dacă proiectul va fi implementat, inclusiv la Campionatul Mondial.

În cazul în care planul va deveni realitate, federațiile europene ar putea boicota atât Cupa Mondială masculină, cât și celelalte competiții organizate de FIFA.

Prima întrecere care ar putea fi afectată este Cupa Mondială feminină din 2027, programată în Brazilia. UEFA a reacționat anterior și printr-un comunicat oficial, în care și-a exprimat îngrijorarea față de modul în care FIFA gestionează acest proiect și față de lipsa consultărilor cu celelalte organisme din fotbalul mondial. Forul european consideră că propunerea ridică numeroase semne de întrebare privind guvernanța și viitorul competițiilor internaționale.

„Aceasta depășește o limită pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată. UEFA tratează această situație cu maximă seriozitate. La fel ar trebui să facă fiecare federație națională. Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate, mai ales în condițiile unei lipse totale de transparență privind cine ar avea de câștigat financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Fotbalul nu este al FIFA ca să fie vândut”, a transmis forul condus de Aleksander Ceferin.

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