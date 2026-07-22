Donald Trump vrea ca Gianni Infantino să devină noul șef al ONU. Ce a spus despre președintele FIFA

Donald Trump și-ar dori ca președintele FIFA, Gianni Infantino, să devină următorul secretar general al Organizației Națiunilor Unite. Potrivit unor surse apropiate liderului american, relația dintre cei doi s-a consolidat în timpul Campionatului Mondial 2026, iar Trump consideră că oficialul elvețian ar fi potrivit pentru una dintre cele mai importante funcții diplomatice din lume.

Potrivit New York Post, Donald Trump le-ar fi spus apropiaților că Infantino este „respectat în întreaga lume” și că are „o abilitate specială de a uni oamenii”, calități pe care le consideră esențiale pentru viitorul lider al ONU.

Donald Trump și-a declarat în repetate rânduri aprecierea pentru Gianni Infantino

Sursele citate de publicația americană susțin că Trump este convins că experiența lui Gianni Infantino în fruntea FIFA, organizație care reunește 211 federații naționale, l-ar recomanda pentru conducerea Națiunilor Unite. Ideea este susținută și de Paolo Zampolli, ambasador al SUA la ONU și apropiat atât al lui Trump, cât și al președintelui FIFA.

Până în acest moment, Gianni Infantino nu a comentat informațiile și nu este clar dacă ar fi interesat de o eventuală candidatură. Nici Casa Albă și nici FIFA nu au oferit un punct de vedere oficial.

Mandatul actualului secretar general al ONU, António Guterres, se încheie la sfârșitul acestui an. Totuși, președintele Statelor Unite nu poate decide cine îi va lua locul.

Pentru a ajunge în fruntea Organizației Națiunilor Unite, un candidat trebuie mai întâi recomandat de Consiliul de Securitate, iar ulterior aprobat de Adunarea Generală a ONU. Procedura presupune și acordul celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate, ceea ce face ca procesul de alegere să fie unul complex și puternic influențat de negocierile diplomatice.

Relația dintre Donald Trump și Gianni Infantino a devenit tot mai apropiată în ultimii ani, cei doi apărând împreună la mai multe evenimente legate de Cupa Mondială 2026. Președintele FIFA i-a înmânat recent liderului american și primul Premiu FIFA pentru Pace, un gest care a atras numeroase comentarii în presa internațională.

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