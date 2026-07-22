Dana Rogoz a plecat în vacanță cu trenul! Cum s-a descurcat familia în vagonul de dormit

Dana Rogoz și familia sa au dat startul vacanței de vară într-un mod diferit față de destinațiile clasice alese de mulți turiști. Actrița și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au pornit într-o călătorie prin Europa exclusiv cu trenul, transformând drumul într-o experiență de familie, nu doar într-un mijloc de a ajunge la destinație.

Prima oprire a itinerariului a fost Budapesta, unde cei patru au ajuns după o călătorie de noapte cu trenul internațional Ister, care face legătura între București și capitala Ungariei. Plecarea a avut loc din Gara de Nord, iar aventura marchează începutul unei vacanțe în care transportul feroviar joacă un rol central.

Dana Rogoz a plecat în vacanță cu trenul!

Pregătirile pentru această escapadă au început cu mai multe săptămâni înainte, însă chiar și așa familia nu a reușit să obțină configurația de locuri pe care și-o dorea. Din cauza cererii ridicate pentru perioada verii, variantele mai confortabile, precum cușetele cu patru locuri sau compartimentele comunicante, erau deja ocupate, astfel că au fost nevoiți să se adapteze la locurile disponibile în momentul rezervării.

Călătoria s-a desfășurat pe timpul nopții, iar spațiul limitat din compartiment i-a determinat pe cei patru să găsească soluții improvizate pentru odihnă. Chiar dacă planurile inițiale privind repartizarea locurilor au fost schimbate pe parcurs, experiența a fost privită cu entuziasm, în special de cei doi copii ai familiei, pentru care drumul cu trenul a reprezentat o aventură în sine.

„Bună dimineața din Budapesta! Ieri, la ora 18:24, am plecat din Gara de Nord cu trenul IRN 472, numit și Ister. Am avut trei paturi rezervate într-un vagon de dormit. Cușetă cu patru paturi sau două compartimente cu câte două paturi alăturate (care comunică printr-o ușă) nu am mai găsit pentru ziua plecării noastre, deși am cumpărat biletele cu aproximativ o lună înainte. Așadar, planificați-vă din timp ieșirea din țară cu trenul! Planul inițial era să dorm eu cu Lia în același pat, dar copiii au insistat să doarmă fiecare în patul lui, normal, așa că Radu și cu mine ne-am înghesuit pe aceeași banchetă. În a doua imagine ne vedeți pe toți patru în același pat! Am ajuns la ora 9 dimineața la destinație, cu doar 10 minute întârziere. Nu știu să explic foarte clar de ce, dar cert este că ne place enorm să călătorim cu trenul. Vlad mi-a mulțumit de o mie de ori deja pentru această nouă aventură, chiar de când am pășit ieri în gară. Vă recomand să vă salvați postările, dacă vreți să pășiți, la un moment dat, pe urmele noastre, căci voi nota numele și numerele tuturor trenurilor. Urmează alte două doar azi!”, a transmis Dana Rogoz.

Dana Rogoz a lăsat de înțeles că itinerariul nu se oprește în Ungaria. Planul de călătorie include mai multe trenuri și mai multe destinații europene, fiecare etapă urmând să fie documentată pe rețelele de socializare. Actrița intenționează să ofere informații utile despre rutele feroviare pe care le folosește, astfel încât cei care își doresc să organizeze o vacanță asemănătoare să se poată inspira din experiența familiei sale.

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