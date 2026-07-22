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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. S-a spart conducta cu transferuri înainte de debutul în Conference League. Iasmin Latovlevici analizează ultimele evenimente de la FCSB

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 15:28
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. S-a spart conducta cu transferuri înainte de debutul în Conference League. Iasmin Latovlevici analizează ultimele evenimente de la FCSB
Exclusiv FCSB
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

O nouă săptămână, un nou transfer la FCSB. Roș-albaștrii s-au mai înțeles cu un jucător, după venirile lui Labonne, Gnahore și Aymen Boutoutaou.

FCSB a debutat în noul sezon din Superliga cu o victorie în fața lui FC Argeș, scor 2-0, deși banca de rezerve a fost una foarte subțire.

Totodată, roș-albaștrii vor începe și aventura în Conference League joi, de la ora 20:45, cu FK Auda, pe stadionul Steaua. Cum arată echipa de start și ce probleme sunt cu unul dintre transferurile pe care vrea să le facă FCSB.

Toate aceste subiecte, dar și ce transferuri mai urmează la FCSB le vom analiza la EXCLUSIV FCSB, de la ora 16:45, alături de triplul campion cu roș-albaștrii, Iasmin Latovlevici, și Robert Panduru.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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