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O mamă caută pe internet un elev dispus să facă schimb de liceu cu fiul ei. Greșeala care a costat-o repartizarea dorită

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 14:46
O mamă caută pe internet un elev dispus să facă schimb de liceu cu fiul ei. Greșeala care a costat-o repartizarea dorită
Repartizare liceu eronată. Sursă: Pixabay
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După ce rezultatele de la Evaluarea Națională au fost publicate, elevii au fost repartizați la licee. Nemulțumirile în acest sens au apărut deja și au devenit virale în mediul online. O mamă dezamăgită de repartizarea computerizată a anunțat pe internet că este în căutarea unui elev cu care fiul ei să facă schimb de locuri la liceu. Reacțiile nu au întârziat să apară.

Deși este vorba despre repartizare computerizată, nu algoritmul este principalul vinovat pentru această situație. Elevul care a fost admis la liceul Tudor Vladimirescu din București, profilul filologie, a avut media 8,57 și și-a dorit să fie repartizat la o altă unitate de învățământ. Totuși, greșeala s-a produs din cauza neatenției mamei, iar acum ea încearcă pe un grup de părinți de pe Facebook să rezolve cazul.

Greșeala care a costat-o repartizarea dorită

Femeia a explicat în mediul online că fiul ei, absolvent al ciclului gimnazial, și-a dorit să urmeze un alt liceu din București, față de cel la care a fost repartizat digital. Aceasta a recunoscut că este vina ei, deoarece nu a completat lista în mod corespunzător. Concret, mama elevului nu a bifat liceul dorit printre primele opțiuni, ceea ce a produs eroarea.

Fiul meu nu e mulțumit de locul repartizat la liceu. El are media 8.57 și a intrat la Tudor Vladimirescu, profil filologie. Voia la Kretzulescu și din greșeală nu am pus aceste opțiuni primele, a scris mama elevului pe grupul Părinții elevilor din România.

Acum, aceasta încearcă să remedieze situația, așadar caută un elev care a fost repartizat la liceul dorit de fiul ei și să facă schimb cu locul ocupat de copilul ei.

Îmi încerc norocul, poate există un elev/elevă care ar fi dispus pentru schimb. Pentru schimbul de elevi, conform procedurii comisiei pentru situații speciale, trebuie găsit un elev/elevă fix cu aceeași medie dispus pentru schimb și depuse actele necesare la Școala Centrală, a mai adăugat ea.

Cum au reacționat internauții

Postarea mamei a devenit virală, astfel că reacțiile părinților nu au întârziat să apară. În timp ce unii au fost fermi și i-au răspuns femeii că neatenția costă, alții au venit cu soluții clare.

Cererea de „apropiere de domiciliu” este o situație specială soluționată de comisia județeană (sau a municipiului București) de admitere. Pentru a fi aprobată, trebuie să existe locuri libere în clasa/liceul dorit, iar media ta de admitere trebuie să fie cel puțin egală cu ultima medie de la acel liceu. Pentru a beneficia de această redistribuire depune dosarul la liceul unde ai fost repartizat inițial în prima etapă, pentru a-ți păstra locul. Depune o cerere pentru „situații speciale” (pentru apropiere de domiciliu) la Inspectoratul Școlar Județean sau prin intermediul școlii gimnaziale. Comisia va analiza cererea în funcție de locurile rămase disponibile și de candidații care se încadrează în medie, a răspuns un alt părinte.

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