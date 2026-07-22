De pe podiumul mondial, direct la copii! Cum se împarte Rareș Cojoc între familie și carieră

Rareș Cojoc trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După divorțul de Andreea Popescu, bărbatul s-a concentrat pe carieră, astfel că a reușit să obțină titluri importante. Acesta a fost invitat la o emisiune, acolo unde a vorbit despre cum se împarte între familie și carieră.

Rareș Cojoc și partenera sa de dans, Andreea Matei, au devenit campioni mondiali pentru a doua oară. El se simte mai împlinit ca niciodată pe toate planurile, însă mai presus de toate este tatăl a trei copii frumoși pe care îi are cu fosta soție, Andreea Popescu. Bărbatul este implicat în continuare în creșterea lor, iar de curând a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars că imediat ce a ajuns în țară, după victoria din China, și-a dus copiii la activitățile extra-școlare.

Cum se împarte Rareș Cojoc între familie și carieră

Campionul la dans, Rareș Cojoc, a spus pentru Antena Stars că adoră să petreacă timp cu cei mici. Acesta a explicat că fiecare copil este diferit, au hobby-uri specifice. Băieții sunt preocupați cu pescuitul, în timp ce fetița este pasionată de balet, semn că merge pe urmele tatălui ei.

Ieri am aterizat la ora 09:00 pe Otopeni. La prânz am fost să iau copiii de la grădiniță, m-am dus cu băiețelul meu, cu Ioachim, la magazinul de articole de pescuit, i-am cumpărat o undiță nouă. Am dus copiii, i-am dus la înot, am revenit acasă. Am mers împreună cu cel mare la înot. Viața mea a intrat într-un ritm absolut normal, a transmis Rareș Cojoc.

De asemenea, el a vorbit și despre sacrificiile pe care le face pentru a ajunge la o astfel de performanță. Fostul partener al Andreei Popescu se întoarce la antrenamente după ce a cucerit juriul din China, așadar se dedică în totalitate carierei sale, fără pauză.

Câștigarea unui titlu sau euforia câștigării unui titlu trebuie să se rezume doar la acel moment, din punctul meu de vedere, pentru că viața merge mai departe. Ideea este că nu ne putem îmbăta cu astfel de titluri. Eu am venit acasă, trebuie să mă ocup în continuare de partea profesională, de antrenamente. Nu trebuie să mă gândesc ce s-a întâmplat în China și cât de multă cinste îmi aduce un astfel de titlu, a mai adăugat el.

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