Andreea Popescu vrea să știe de ce nu o abordează bărbații: „Cred că sunt blestemată”

Andreea Popescu trece prin clipe cumplite după divorțul de Rareș Cojoc și după ce Dan Alexa a refuzat-o. Recent, fosta dansatoare a Deliei s-a plâns că nu o caută bărbații și că nu știe ce să se mai facă. Ea a recunoscut că viața nu e prea roz de când s-a despărțit de soțul său și că avea alte așteptări.

Andreea a spus că primește multe mesaje și complimente de la femei, nu de la bărbați, așa cum era de așteptat. Bruneta i-a rugat pe admiratori să nu se sperie de ea și să o contacteze dacă vor să o cunoască și să o cucerească.

Andreea Popescu, ignorată de bărbați

Influencerița a povestit că a intrat în secțiunea de solicitări de mesaje de pe Instagram pentru a vedea cine i-a scris în ultima perioadă și că a rămas șocată. Ea a spus că 99% din mesaje sunt de la femei și că nu este normal ce se întâmplă.

„De când sunt în această situație superbă de femeie singură, de-a lungul timpului, mi-au scris câțiva bărbați. Nu foarte mulți. Câțiva. Nu exagerat. Câțiva. Și ieri eram într-o conversație cu o prietenă de-a mea și vorbeam cu acest social media. Și m-am dat seama că mă caută prea puțin bărbați. Și atunci am avut curiozitatea să intru prin message request. Pentru că mie îmi scriu 99% femei. Și am intrat să cercetez un pic Instagram-ul ăsta, păi nu se poate, măi”, le-a spus Andreea Popescu urmăritorilor săi.

Vedeta nu își explică de ce bărbații nu sunt la fel de îndrăzneți. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, care duce lipsă de admiratori, a ajuns la concluzia că este blestemată.

„Multe femei îmi scriu cât sunt de frumoasă, cât sunt de minunată, cât am înflorit, cât am înverzit, dar bărbați mai deloc și nu pot să înțeleg de ce. Cred că sunt blestemată. M-a blestemat cineva. E clar”, a susținut influencerița.

Mesajul care a lăsat-o fără cuvinte

După ce a căutat printre solicitările de mesaje, Andreea Popescu a spus că a găsit, în cele din urmă, un admirator, dar că discuția nu a fost cum deloc așa cum și-a imaginat. Se pare că bărbatul nu se poate decide între ea și fiica lui Petre Roman, Oana Roman.

„Dau scroll mult așa și într-un final îl găsesc pe Ionel. L-am găsit pe Ionel care mi-a scris. Doamne, eram așa încântată. Îmi scrie Ionel un mesaj foarte interesant, că nu știe între cine se aleagă. Era foarte confuz. Între mine sau Oana Roman. Nu știa. Adică era foarte, foarte indecis și mă ruga să-l ajut să aleagă. Și am deschis poza lui Ionel. Adică, atunci când te gândești la Ionel, are și un nume predestinat. Doar că atunci când am deschis poza m-am speriat. Și nu știa Ionel, oare să te aleg pe tine sau pe Oana Roman? Și acum nu știu ce să-i răspund lui Ionel. Vă rog frumos să mă ajutați”, a povestit Andreea Popescu.

Andreea Popescu a divorțat de Rareș Cojoc, bărbatul cu care are 3 copii, în aprilie 2026. Multă vreme s-a zvonit că bruneta s-a despărțit de cel cu care își întemeiase o familie pentru Dan Alexa. Din păcate, fosta dansatoare a Deliei n-a reușit să-l cucerească pe râvnitul antrenor și a rămas singurică.

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