Toto Dumitrescu, în club, cu sticla de vin în mână și două domnișoare la braț. Fiul fostului international, apariție-surpriză, la aproape o lună de când a fost internat la Obregia

Toto Dumitrescu a avut prima apariție pe rețelele de socializare după ce a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, în urma scandalului în care a fost implicat în Capitală. (VEZI DETALII AICI) Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a publicat mai multe imagini pe Instagram, alimentând speculațiile privind situația sa.

Toto Dumitrescu a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia” în urmă cu aproape o lună, după un incident care a necesitat intervenția polițiștilor. În urmă cu puțin timp, actorul a postat fotografii atât la secțiunea InstaStory, unde apare ținând în mână un pachet de țigări.

Însă pe profilul personal, imaginea este și mai interesantă. El este împreună cu două fete într-un club, cu o sticlă de alcool în mână și o descriere care ne face să ne punem întrebări.

„Eu, tu, tu, eu, mi-e dor de tine”, este descrierea imaginii unde a adăugat și un tag al fetei pe nume Andreea.

Dacă verificăm și comentariile, tânăra i-a răspuns, punând accent pe a doua fotografie pe care Toto Dumitrescu a publicat-o unde se află singur, având un tatuaj pe față, în zoza tâmplei.

„Poza 2”, i-a scris Andreea. „My love (nr. dragostea mea)”, a răspuns Toto Dumitrescu. „Evident xoxo (nr. îmbrățisări și pupici)”, i-a replicat tânăra, semn că între ei este o relație apropiată.

Încă nu este clar când au fost făcute aceste fotografii, căci în mod normal, in interiorul spitalului, pacienții nu au voie cu telefoane sau alte dispozitive mobile. Până în prezent nu există informații care să confirme dacă fiul lui Ilie Dumitrescu a fost externat.

Toto Dumitrescu, scandal de proporții în București

Postările vin la doar câteva luni după un nou episod controversat din viața actorului. Toto Dumitrescu se afla deja în atenția publică după ce, în luna aprilie, a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare cu suspendare pentru accidentul rutier produs în urmă cu un an. Atunci, o femeie a fost rănită, iar acesta a părăsit locul accidentului. După ce a fost identificat de autorități, testele au indicat prezența cocainei în organism.

Cel mai recent incident s-a petrecut pe străzile Bucureștiului, unde Toto Dumitrescu ar fi avut un conflict puternic cu partenera sa. Potrivit informațiilor acesta a intrat într-un magazin din Sectorul 4, unde a răsturnat și distrus mai multe produse aflate la vânzare. Martorii au alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar polițiștii au intervenit pentru a calma situația.

Conform informațiilor transmise de Poliție, după ieșirea din magazin, actorul ar fi continuat conflictul cu iubita sa. În timpul intervenției, comportamentul lui Toto Dumitrescu ar fi rămas agitat, iar autoritățile au decis să îl imobilizeze pentru a preveni producerea altor incidente. Acesta a fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, unde medicul de gardă a hotărât internarea sa.

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Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia. Cum l-au găsit polițiștii