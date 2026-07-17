Acasă » Știri » Toto Dumitrescu, în club, cu sticla de vin în mână și două domnișoare la braț. Fiul fostului international, apariție-surpriză, la aproape o lună de când a fost internat la Obregia

Toto Dumitrescu, în club, cu sticla de vin în mână și două domnișoare la braț. Fiul fostului international, apariție-surpriză, la aproape o lună de când a fost internat la Obregia

De: Andreea Stăncescu 17/07/2026 | 14:15
Toto Dumitrescu, în club, cu sticla de vin în mână și două domnișoare la braț. Fiul fostului international, apariție-surpriză, la aproape o lună de când a fost internat la Obregia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Toto Dumitrescu a avut prima apariție pe rețelele de socializare după ce a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, în urma scandalului în care a fost implicat în Capitală. (VEZI DETALII AICI) Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a publicat mai multe imagini pe Instagram, alimentând speculațiile privind situația sa.

Toto Dumitrescu a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia” în urmă cu aproape o lună, după un incident care a necesitat intervenția polițiștilor. În urmă cu puțin timp, actorul a postat fotografii atât la secțiunea InstaStory, unde apare ținând în mână un pachet de țigări.

Însă pe profilul personal, imaginea este și mai interesantă. El este împreună cu două fete într-un club, cu o sticlă de alcool în mână și o descriere care ne face să ne punem întrebări.

„Eu, tu, tu, eu, mi-e dor de tine”, este descrierea imaginii unde a adăugat și un tag al fetei pe nume Andreea.

Sursa foto: Instagram

Dacă verificăm și comentariile, tânăra i-a răspuns, punând accent pe a doua fotografie pe care Toto Dumitrescu a publicat-o unde se află singur, având un tatuaj pe față, în zoza tâmplei.

„Poza 2”, i-a scris Andreea.

„My love (nr. dragostea mea)”, a răspuns Toto Dumitrescu.

„Evident xoxo (nr. îmbrățisări și pupici)”, i-a replicat tânăra, semn că între ei este o relație apropiată.

Sursa foto; Instagram

Încă nu este clar când au fost făcute aceste fotografii, căci în mod normal, in interiorul spitalului, pacienții nu au voie cu telefoane sau alte dispozitive mobile. Până în prezent nu există informații care să confirme dacă fiul lui Ilie Dumitrescu a fost externat.

Toto Dumitrescu, scandal de proporții în București

Postările vin la doar câteva luni după un nou episod controversat din viața actorului. Toto Dumitrescu se afla deja în atenția publică după ce, în luna aprilie, a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare cu suspendare pentru accidentul rutier produs în urmă cu un an. Atunci, o femeie a fost rănită, iar acesta a părăsit locul accidentului. După ce a fost identificat de autorități, testele au indicat prezența cocainei în organism.

Cel mai recent incident s-a petrecut pe străzile Bucureștiului, unde Toto Dumitrescu ar fi avut un conflict puternic cu partenera sa. Potrivit informațiilor acesta a intrat într-un magazin din Sectorul 4, unde a răsturnat și distrus mai multe produse aflate la vânzare. Martorii au alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar polițiștii au intervenit pentru a calma situația.

Conform informațiilor transmise de Poliție, după ieșirea din magazin, actorul ar fi continuat conflictul cu iubita sa. În timpul intervenției, comportamentul lui Toto Dumitrescu ar fi rămas agitat, iar autoritățile au decis să îl imobilizeze pentru a preveni producerea altor incidente. Acesta a fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, unde medicul de gardă a hotărât internarea sa.

CITEȘTE ȘI: Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”

Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia. Cum l-au găsit polițiștii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă
Știri
Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă
Când începe noul sezon Asia Express pe Antena 1. A fost anunțată data oficială
Știri
Când începe noul sezon Asia Express pe Antena 1. A fost anunțată data oficială
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
„București, în șantier”. Episodul 2. Cum se lucrează la Pasajul Basarab. Dispar desenele de pe stâlpi, dar rugina încă mai „curge” de pe pod. Mai e foarte mult de lucru la construcția începută de Băsescu, finalizată de Oprescu și lasată în paragină de Nicușor Dan
Gandul.ro
„București, în șantier”. Episodul 2. Cum se lucrează la Pasajul Basarab. Dispar desenele...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu...
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut
Adevarul
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze...
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
Digi24
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
Renault aduce 9 modele în Rabla 2026. Care este cea mai ieftină ofertă
Promotor.ro
Renault aduce 9 modele în Rabla 2026. Care este cea mai ieftină ofertă
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
„București, în șantier”. Episodul 2. Cum se lucrează la Pasajul Basarab. Dispar desenele de pe stâlpi, dar rugina încă mai „curge” de pe pod. Mai e foarte mult de lucru la construcția începută de Băsescu, finalizată de Oprescu și lasată în paragină de Nicușor Dan
Gandul.ro
„București, în șantier”. Episodul 2. Cum se lucrează la Pasajul Basarab. Dispar desenele de pe...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă
Autorul triplei crime din București, condamnat pe viață. Hotărârea Curții de Apel este definitivă
Când începe noul sezon Asia Express pe Antena 1. A fost anunțată data oficială
Când începe noul sezon Asia Express pe Antena 1. A fost anunțată data oficială
Nadia Comăneci retrăiește primul 10, după 50 de ani: „Nu am realizat ce am făcut”
Nadia Comăneci retrăiește primul 10, după 50 de ani: „Nu am realizat ce am făcut”
Ortodoxia română a pierdut un mare duhovnic. Părintele Serafim Mihali avea 63 de ani
Ortodoxia română a pierdut un mare duhovnic. Părintele Serafim Mihali avea 63 de ani
S-a deschis cea mai mare stațiune de entertainment de pe litoral. NIBIRU, prima zi sold out cu 50.000 ...
S-a deschis cea mai mare stațiune de entertainment de pe litoral. NIBIRU, prima zi sold out cu 50.000 vizitatorii
Brad Pitt a primit o nouă lovitură din partea copiilor săi. Ce motive au invocat Zahara și Maddox
Brad Pitt a primit o nouă lovitură din partea copiilor săi. Ce motive au invocat Zahara și Maddox
Vezi toate știrile