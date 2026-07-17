Brad Pitt a primit o nouă lovitură din partea copiilor săi. Ce motive au invocat Zahara și Maddox

Încă doi dintre copiii lui Brad Pitt au depus cereri pentru a renunța legal la numele de familie al actorului. Aflați în rândurile următoare care este motivul!

Fiica starului, Zahara, în vârstă de 21 de ani, și fiul său Maddox, în vârstă de 24 de ani, au solicitat eliminarea numelui „Pitt” din numele lor legal, potrivit unor documente depuse la o instanță din California, informează CNN. Cei doi au invocat motive personale pentru această schimbare.

Zahara și Maddox renunță la numele lui Brad Pitt

Este cel mai recent episod din conflictul intens mediatizat care a urmat destrămării căsniciei dintre Brad Pitt și Angelina Jolie. Fostul cuplu de la Hollywood este implicat în dispute juridice încă de la despărțirea lor, în urmă cu aproape un deceniu. Deși divorțul a fost finalizat la sfârșitul anului 2024, cei doi continuă să se confrunte în instanță într-un litigiu legat de Château Miraval, domeniul viticol din Franța pe care l-au deținut împreună.

Demersurile vin după ce, anul trecut, și Shiloh, fiica biologică a lui Brad Pitt și Angelina Jolie, a obținut în instanță aprobarea pentru a renunța oficial la numele tatălui său, devenind Shiloh Jolie.

În același timp, Vivienne a fost prezentată drept „Vivienne Jolie” în programul musicalului The Outsiders, produs pe Broadway, fără ca până în prezent să existe informații potrivit cărora și-ar fi schimbat legal numele.

Astfel, dintre cei șase copii ai fostului cuplu, cinci fie au renunțat deja la numele Pitt, fie au făcut demersuri oficiale în acest sens sau aleg să nu îl mai folosească în viața publică.

Relația dintre Brad Pitt și copiii săi rămâne tensionată

Relațiile dintre Brad Pitt și o parte dintre copiii săi s-au deteriorat după despărțirea de Angelina Jolie, în 2016. Divorțul celor doi a fost însoțit de un conflict juridic de lungă durată privind custodia copiilor și alte aspecte legate de separare, proces încheiat oficial la sfârșitul anului 2024.

În ultimii ani, mai multe publicații americane au relatat că actorul are un contact limitat cu unii dintre copii. CNN notează că reprezentanții lui Brad Pitt nu au comentat noile demersuri făcute de Maddox și Zahara.

Brad Pitt și Angelina Jolie au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. Deși actorul și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a-și reface relația cu familia, tensiunile dintre el și o parte dintre copii par să persiste și la aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie.

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