Acasă » Filme » Angelina Jolie revine într-o dramă emoționantă inspirată din propria viață. Când va fi lansat filmul „Couture”

Angelina Jolie revine într-o dramă emoționantă inspirată din propria viață. Când va fi lansat filmul „Couture”

De: Daniel Matei 23/05/2026 | 22:50
Angelina Jolie revine într-o dramă emoționantă inspirată din propria viață. Când va fi lansat filmul „Couture”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Primul film al Angelinei Jolie după „Maria” ajunge în cinematografe în această vară.

Miercuri, 20 mai, compania Vertical a lansat trailerul filmului „Couture”. În producție, câștigătoarea premiului Oscar o interpretează pe Maxine, o regizoare americană a cărei viață ia o turnură neașteptată după ce ajunge la Paris în timpul Fashion Week, potrivit PEOPLE. Potrivit imaginilor din trailer, Maxine încearcă să gestioneze un proiect important la care lucrează, o poveste de dragoste cu un francez interpretat de Louis Garrel și un diagnostic devastator de cancer la sân.

„Atrasă într-o poveste de iubire cu un colaborator apropiat, în timp ce destinul ei se intersectează cu femei de vârste și culturi diferite, toate luptând să preia controlul asupra propriilor vieți, Maxine pornește într-o călătorie profund personală de autocunoaștere, care o obligă să confrunte alegerile ce i-au modelat existența”, se arată în sinopsisul oficial al filmului.

Filmul, asemănare izbitoare cu drama trăită în viața reală de Angelina Jolie

„Couture” ajunge în cinematografe după premiera avută la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, în septembrie 2025. Angelina Jolie a trecut ea însăși printr-o dublă mastectomie preventivă în 2013, după ce a aflat că poartă gena BRCA1, pe fondul istoricului de cancer din familia sa. Mama actriței, Marcheline Bertrand, a murit în 2007, la vârsta de 56 de ani, după ce a suferit de cancer ovarian și mamar, iar mătușa și bunica lui Jolie au pierdut, de asemenea, lupta cu boala.

În septembrie, Angelina Jolie a declarat pentru Variety că a purtat unul dintre colierele mamei sale decedate pentru a se simți mai liniștită în timpul filmărilor.

„Simt că este un film atât de personal. Mi s-a părut atât de intim, încât, în mintea mea, probabil este singurul film care nu pare cu adevărat un film”, a declarat atunci actrița.

În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri dedicate peliculei, Jolie s-a emoționat când a vorbit despre experiența mamei sale cu cancerul. Actrița și-a amintit că Marcheline Bertrand le-a spus cândva membrilor familiei: „Toată lumea mă întreabă doar despre cancer”, după ce un spectator i-a rugat pe actorii din „Couture” să transmită un mesaj de „speranță” persoanelor diagnosticate cu această boală.

„Aș spune că, dacă cunoașteți pe cineva care trece prin așa ceva, întrebați-l și despre celelalte aspecte ale vieții sale. Este o persoană completă și încă își trăiește viața”, a declarat Angelina Jolie.

Pe lângă Angelina Jolie și Louis Garrel, din distribuție mai fac parte Ella Rumpf, Garance Marillier, Anyier Anei și Vincent Lindon. Filmul este produs și de Jolie, care pare să se îndrepte tot mai mult către proiecte dramatice și personale după succesul din „Maria”. „Couture” va avea premiera în cinematografe pe 26 iunie 2026.

CITEȘTE ȘI:

Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2” atacă producătorii: „Montajul a fost brutal”

Animația care a stabilit un nou record pe Netflix. A avut aproape 40 de milioane de vizionări într-o singură săptămână

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Filmul cu Brad Pitt care a explodat pe streaming la 13 ani de la lansare. Thrillerul SF domină din nou topurile
Filme
Filmul cu Brad Pitt care a explodat pe streaming la 13 ani de la lansare. Thrillerul SF domină…
Filmul SF care a impresionat publicul de la Cannes. Spectatorii au început să aplaude în timpul proiecției
Filme
Filmul SF care a impresionat publicul de la Cannes. Spectatorii au început să aplaude în timpul proiecției
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai folosesc aer condiționat”
Mediafax
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai...
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
Mediafax
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Click.ro
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul...
ULTIMA ORĂ
Drama fără sfârșit a unei familii din Constanța: după moartea copilului, statul cere alocația înapoi
Drama fără sfârșit a unei familii din Constanța: după moartea copilului, statul cere alocația înapoi
Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce ...
Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce să fiu dezamăgită”
Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord. Al doilea Palme d’Or din carieră
Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord. Al doilea Palme d’Or din carieră
Ioana Ginghină, ironizată după ce s-a filmat dansând lasciv: ”Nu e de tine”
Ioana Ginghină, ironizată după ce s-a filmat dansând lasciv: ”Nu e de tine”
Am aflat secretul Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil are o „plăcere vinovată” ...
Am aflat secretul Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil are o „plăcere vinovată” de la care nu se poate abține
Noi imagini de pe Arena Național! Petrecere nebună la concertul care a speriat Capitala
Noi imagini de pe Arena Național! Petrecere nebună la concertul care a speriat Capitala
Vezi toate știrile