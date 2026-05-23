Angelina Jolie revine într-o dramă emoționantă inspirată din propria viață. Când va fi lansat filmul „Couture”

Primul film al Angelinei Jolie după „Maria” ajunge în cinematografe în această vară.

Miercuri, 20 mai, compania Vertical a lansat trailerul filmului „Couture”. În producție, câștigătoarea premiului Oscar o interpretează pe Maxine, o regizoare americană a cărei viață ia o turnură neașteptată după ce ajunge la Paris în timpul Fashion Week, potrivit PEOPLE. Potrivit imaginilor din trailer, Maxine încearcă să gestioneze un proiect important la care lucrează, o poveste de dragoste cu un francez interpretat de Louis Garrel și un diagnostic devastator de cancer la sân.

„Atrasă într-o poveste de iubire cu un colaborator apropiat, în timp ce destinul ei se intersectează cu femei de vârste și culturi diferite, toate luptând să preia controlul asupra propriilor vieți, Maxine pornește într-o călătorie profund personală de autocunoaștere, care o obligă să confrunte alegerile ce i-au modelat existența”, se arată în sinopsisul oficial al filmului.

Filmul, asemănare izbitoare cu drama trăită în viața reală de Angelina Jolie

„Couture” ajunge în cinematografe după premiera avută la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, în septembrie 2025. Angelina Jolie a trecut ea însăși printr-o dublă mastectomie preventivă în 2013, după ce a aflat că poartă gena BRCA1, pe fondul istoricului de cancer din familia sa. Mama actriței, Marcheline Bertrand, a murit în 2007, la vârsta de 56 de ani, după ce a suferit de cancer ovarian și mamar, iar mătușa și bunica lui Jolie au pierdut, de asemenea, lupta cu boala.

În septembrie, Angelina Jolie a declarat pentru Variety că a purtat unul dintre colierele mamei sale decedate pentru a se simți mai liniștită în timpul filmărilor.

„Simt că este un film atât de personal. Mi s-a părut atât de intim, încât, în mintea mea, probabil este singurul film care nu pare cu adevărat un film”, a declarat atunci actrița.

În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri dedicate peliculei, Jolie s-a emoționat când a vorbit despre experiența mamei sale cu cancerul. Actrița și-a amintit că Marcheline Bertrand le-a spus cândva membrilor familiei: „Toată lumea mă întreabă doar despre cancer”, după ce un spectator i-a rugat pe actorii din „Couture” să transmită un mesaj de „speranță” persoanelor diagnosticate cu această boală.

„Aș spune că, dacă cunoașteți pe cineva care trece prin așa ceva, întrebați-l și despre celelalte aspecte ale vieții sale. Este o persoană completă și încă își trăiește viața”, a declarat Angelina Jolie.

Pe lângă Angelina Jolie și Louis Garrel, din distribuție mai fac parte Ella Rumpf, Garance Marillier, Anyier Anei și Vincent Lindon. Filmul este produs și de Jolie, care pare să se îndrepte tot mai mult către proiecte dramatice și personale după succesul din „Maria”. „Couture” va avea premiera în cinematografe pe 26 iunie 2026.

