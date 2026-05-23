Noi imagini de pe Arena Național! Petrecere nebună la concertul care a speriat Capitala

Concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională a debutat într-o atmosferă electrizantă, stadionul fiind plin de spectatori veniți să urmărească unul dintre cele mai așteptate show-uri ale anului. Imaginile surprinse de la eveniment arată mulțimea impresionantă și energia uriașă creată de fanii adunați pe cel mai mare stadion din România.

Show-ul susținut de Max Korzh a debutat în jurul orei 18:00, iar reacția publicului nu a întârziat să apară. Încă de la urcarea artistului pe scenă, stadionul a explodat de energie, mii de fani cântând versurile și filmând momentul cu telefoanele ridicate.

Imaginile distribuite online surprind atmosfera impresionantă de pe Arena Națională, unde în apropierea scenei s-a format un moshpit uriaș, la care au participat sute de tineri, în timp ce restul spectatorilor au transformat concertul într-un adevărat spectacol de lumini și entuziasm.

Concertul este susținut de un adevărat show vizual, cu jocuri de lumini, efecte de fum și ecrane uriașe care transformă întreaga arenă într-un decor impresionant. Din tribune, mii de lumini ale telefoanelor aprinse completează atmosfera, în timp ce publicul cântă la unison refrenele celor mai cunoscute piese ale artistului.

Evenimentul a adunat fani veniți din mai multe țări din regiune, interesul pentru eveniment fiind atât de mare încât biletele s-au vândut complet cu câteva zile înainte de show. Având în vedere numărul impresionant de participanți, organizatorii au pregătit un dispozitiv extins de securitate și le-au transmis spectatorilor recomandări privind respectarea regulilor de siguranță pe întreaga durată a evenimentului.

