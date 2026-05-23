Jador și Oana Ciocan așteaptă propunerea de la Antena 1: „Vreau să merg cu ea la două emisiuni”

După o perioadă plină de controverse și momente tensionate, Jador traversează una dintre cele mai liniștite etape din viața lui personală. Relația cu soția merge foarte bine, iar artistul pare mai relaxat și mult mai atent la viața de familie decât în trecut. Cei doi îndrăgostiți au început să petreacă tot mai mult timp împreună, ies des la mese în familie și încearcă să stea cât mai departe de scandalurile care i-au urmărit în ultima perioadă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul care a declarat în exclusivitate că își dorește să pună pe primul loc stabilitatea, liniștea de acasă dar și muzica. Însă asta nu e tot! Voalat, el a „aruncat” o propunere pentru cei de la Antena 1.

După valul de știri și speculații, artistul pare destul de deranjat de unele informații false apărute în mediul online, mai ales cele legate de faptul că „ar fi murit”. În realitate, Jador este mai activ ca niciodată și pare hotărât să își concentreze energia pe lucrurile importante din viața lui.

Jador: „Aș vrea să merg cu Oana la două emisiuni”

Artistul își dorește foarte mult să apară în perioada următoare cu partenera lui în emsiuni TV dedicate cuplurilor, fiind mult mai deschis acum să își expună și partea personală, nu doar cariera muzicală.

CANCAN.RO: Ce faci? Ești bine? Cu soția?

Jador: Sunt bine. Și cu familia mereu am fost bine. Să le fie rușine celor care au dat declarații false și nu au fost în stare să dea un telefon să vadă ce și cum.

CANCAN.RO: Ce te-a deranjat cel mai mult din ce s-a scris despre tine?

Jador: Cel mai mult ce m-a deranjat a fost când au scris că am murit.

CANCAN.RO: Dar cu divorțul de unde a început toată povestea? De ce a crezut lumea că ai divorțat?

Jador: Măi nu știu, sincer.

CANCAN.RO: Și cel mic este bine?

Jador: Da da.

CANCAN.RO: Esți în studio? Pregătești muzică?

Jador: Am multă muzică pregătită care trebuie lansată. Vara asta o să fie nenorocire.Am piese de dragoste și de șmecherie.

Artistul ar vrea ca lumea să îl vadă și într-o altă lumină, mai calm, mai matur și mult mai conectat la viața de familie.Tocmai de aceea, ideea unor apariții TV în doi îl tentează tot mai mult. În ipostaze autentice, cu glume, provocări și momente de echipă.

CANCAN.RO: Ce planuri ai cu soția ta?

Jador: Uite aș vrea să merg cu ea la două emisiuni TV care îmi plac. Sunt cele de la Antena 1, Power Couple și America Express.

