Acasă » Știri » Incendiu la concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională. Imagini uluitoare

Incendiu la concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională. Imagini uluitoare

De: Elisa Tîrgovățu 23/05/2026 | 21:18
Incendiu la concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională. Imagini uluitoare / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară pe Arena Națională din București, în timpul concertului susținut de rapperul bielorus Max Korzh, chiar în debutul unui moment pirotehnic pregătit de echipa de producție.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, flăcările au apărut după ce au fost aprinse materiale combustibile care făceau parte din recuzita artistică. Situația a fost ținută rapid sub control de pompierii ISUBIF aflați deja în dispozitiv. Aceștia au intervenit cu stingătoare, fără ca incendiul să se extindă sau să pună în pericol spectatorii. Concertul nu a fost oprit și a continuat conform programului.

Reprezentanții intervenției au precizat că focul a fost stins în scurt timp. Astfel, siguranța publicului nu a fost afectată în niciun moment.

Pe durata evenimentului, echipajele medicale prezente la stadion au acordat ajutor în 15 situații, fără ca vreun spectator să necesite transport la spital. Cele mai frecvente probleme au fost leșinurile ușoare (lipotimiile), zgârieturile și diverse traumatisme minore la nivelul membrelor inferioare, cauzate de aglomerație și de mișcarea intensă din tribune și peluze, potrivit Mediafax.

Sursa foto: Arhivă Cancan

Autoritățile tratează concertul ca pe un eveniment cu potențial extrem de periculos

Pentru desfășurarea în siguranță a concertului, în interiorul Arenei Naționale au fost mobilizate echipaje SMURD, autospeciale de pompieri și personal de intervenție poziționat în puncte cheie — în zonele de acces, lângă scenă și în sectoarele de tribune — pentru a putea reacționa rapid la orice incident.

Concertul Max Korzh a atras un public numeros, cu zeci de mii de spectatori prezenți pe stadion.  Fanii sunt veniți atât din România, cât și din alte țări europene. Evenimentele de acest fel se desfășoară într-o atmosferă intensă, cu un show de amploare, efecte speciale și o producție complexă, specifică spectacolelor grandioase ale artistului. Max Korzh este cunoscut pentru energia ridicată și turneele sale internaționale.

CITEȘTE ȘI: Mălina Avăsiloaie a ajuns la perfuzii. Momente dificile pentru celebra artistă înainte de weekendul plin de evenimente: “Încerc să mă recuperez”

Ce se întâmplă cu concertele pentru care Jador a luat deja bani. Artistul a făcut anunțul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă de securitate în SUA! Ivanka Trump, vizată într-un presupus complot terorist cu legături iraniene
Știri
Alertă de securitate în SUA! Ivanka Trump, vizată într-un presupus complot terorist cu legături iraniene
Ultramaratonist român, lovit de o mașină în timpul unei curse umanitare de 2.800 km! Adrian Șovea a fost transportat de urgență la spital
Știri
Ultramaratonist român, lovit de o mașină în timpul unei curse umanitare de 2.800 km! Adrian Șovea a fost…
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai folosesc aer condiționat”
Mediafax
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai...
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
Mediafax
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Click.ro
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul...
ULTIMA ORĂ
Jador și Oana Ciocan așteaptă propunerea de la Antena 1: „Vreau să merg cu ea la două emisiuni”
Jador și Oana Ciocan așteaptă propunerea de la Antena 1: „Vreau să merg cu ea la două emisiuni”
Final de mai 2026 sub influența Lunii Pline. Prin ce transformări vor trece zodiile vizate
Final de mai 2026 sub influența Lunii Pline. Prin ce transformări vor trece zodiile vizate
Alertă de securitate în SUA! Ivanka Trump, vizată într-un presupus complot terorist cu legături ...
Alertă de securitate în SUA! Ivanka Trump, vizată într-un presupus complot terorist cu legături iraniene
Ultramaratonist român, lovit de o mașină în timpul unei curse umanitare de 2.800 km! Adrian Șovea ...
Ultramaratonist român, lovit de o mașină în timpul unei curse umanitare de 2.800 km! Adrian Șovea a fost transportat de urgență la spital
Andrei Rotaru și-a îngrijorat fanii. Fostul concurent de la „Insula iubirii” a postat un mesaj ...
Andrei Rotaru și-a îngrijorat fanii. Fostul concurent de la „Insula iubirii” a postat un mesaj neașteptat: „Adio la tot”
Elevul de 15 ani decedat în curtea școlii a fost înmormântat! Ancheta este în desfășurare
Elevul de 15 ani decedat în curtea școlii a fost înmormântat! Ancheta este în desfășurare
Vezi toate știrile