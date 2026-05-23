Incendiu la concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională. Imagini uluitoare

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară pe Arena Națională din București, în timpul concertului susținut de rapperul bielorus Max Korzh, chiar în debutul unui moment pirotehnic pregătit de echipa de producție.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, flăcările au apărut după ce au fost aprinse materiale combustibile care făceau parte din recuzita artistică. Situația a fost ținută rapid sub control de pompierii ISUBIF aflați deja în dispozitiv. Aceștia au intervenit cu stingătoare, fără ca incendiul să se extindă sau să pună în pericol spectatorii. Concertul nu a fost oprit și a continuat conform programului.

Reprezentanții intervenției au precizat că focul a fost stins în scurt timp. Astfel, siguranța publicului nu a fost afectată în niciun moment.

Pe durata evenimentului, echipajele medicale prezente la stadion au acordat ajutor în 15 situații, fără ca vreun spectator să necesite transport la spital. Cele mai frecvente probleme au fost leșinurile ușoare (lipotimiile), zgârieturile și diverse traumatisme minore la nivelul membrelor inferioare, cauzate de aglomerație și de mișcarea intensă din tribune și peluze, potrivit Mediafax.

Autoritățile tratează concertul ca pe un eveniment cu potențial extrem de periculos

Pentru desfășurarea în siguranță a concertului, în interiorul Arenei Naționale au fost mobilizate echipaje SMURD, autospeciale de pompieri și personal de intervenție poziționat în puncte cheie — în zonele de acces, lângă scenă și în sectoarele de tribune — pentru a putea reacționa rapid la orice incident.

Concertul Max Korzh a atras un public numeros, cu zeci de mii de spectatori prezenți pe stadion. Fanii sunt veniți atât din România, cât și din alte țări europene. Evenimentele de acest fel se desfășoară într-o atmosferă intensă, cu un show de amploare, efecte speciale și o producție complexă, specifică spectacolelor grandioase ale artistului. Max Korzh este cunoscut pentru energia ridicată și turneele sale internaționale.

CITEȘTE ȘI: Mălina Avăsiloaie a ajuns la perfuzii. Momente dificile pentru celebra artistă înainte de weekendul plin de evenimente: “Încerc să mă recuperez”

Ce se întâmplă cu concertele pentru care Jador a luat deja bani. Artistul a făcut anunțul