Andrei Rotaru și-a îngrijorat fanii. Fostul concurent de la „Insula iubirii” a postat un mesaj neașteptat: „Adio la tot”

Andrei Rotaru a ajuns din nou în centrul atenției, după ce a postat un mesaj îngrijorător în mediul online. Fostul concurent de la „Insula iubirii” s-a despărțit Cristina Petre în urmă cu câteva săptămâni. Ulterior, el a avut o serie de apariții neașteptate și mai multe declarații controversate, greu de interpretat.

De această dată, Andrei Rotaru a revenit cu o nouă postare care a ridicat semne de întrebare. Mai mult decât atât, acesta și-a pus urmăritorii pe gânduri.

„Adio la tot”

După încheierea relației cu Cristina, Andrei Rotaru a stârnit numeroase reacții în mediul online printr-un mesaj neașteptat publicat pe rețelele sociale. Postarea sa, care a atras rapid atenția internauților, a fost însoțită de un text scurt, dar interpretabil: „Mulțumesc C”, dar și „Adio”. Mulți urmăritori s-au întrebat dacă mesajul îi era adresat fostei partenere și ce semnificație ascunde, mai ales în contextul despărțirii recente.

„Păstrează gândul ca o privire pe care încă o caut…păstrează tot în Univers, acolo îmi voi bea cafeaua, furat de viață, la o masă pe Victoriei”, a scris Andrei Rotaru.

Andrei Rotaru a dispărut de acasă

Situația fostului concurent de la „Insula iubirii” ridică multe semne de întrebare. Andrei Rotaru a stârnit numeroase reacții în urma ultimelor sale apariții publice. Mai mult, înainte de separare, Andrei obișnuia să plece de acasă pentru perioade îndelungate, iar fosta soție a fost nevoită, la un moment dat, să anunțe autoritățile.

„DISPĂRUT. Vă rog din suflet să mă ajutați prin distribuirea acestui mesaj. Andrei a dispărut și nu mai știm nimic de el. Semnalmente: Înălțime – 1,72, ochi verzi, barbă mare, deasă și păr șaten. În poza atașată este cum arăta aseară. Dacă l-a văzut cineva sau aveți orice informație, vă rog sp mă contactați sau să sunați la 112. Orice distribuire contează enorm. Vă mulțumesc din inimă”, a scris Cristina Petre, pe Instagram, în urmă cu ceva timp. Ulterior, Andrei Rotaru a fost găsit.

