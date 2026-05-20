Andrei Rotaru, o nouă apariție controversată după despărțirea de Cristina. Fanii au crezut că nu văd bine!

Andrei Rotaru a atras din nou atenția în mediul online, după o apariție care i-a surprins pe mulți dintre cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare. De la despărțirea de Cristina Petre, fostul concurent al emisiunii „Insula Iubirii” a fost frecvent în centrul discuțiilor și al controverselor, iar comportamentul său continuă să provoace reacții puternice în online.
Relația dintre Cristina Petre și Andrei Rotaru a fost marcată de numeroase momente tensionate și împăcări de-a lungul timpului. După participarea la emisiunea „Insula Iubirii”, cei doi au trecut printr-un divorț, însă au decis ulterior să își mai acorde o șansă. În cele din urmă, conflictele dintre ei au reapărut, iar relația s-a încheiat definitiv.
În prezent, cei doi nu mai locuiesc împreună. Între timp, Andrei Rotaru continuă să atragă atenția prin aparițiile sale tot mai neobișnuite din mediul online.
Andrei Rotaru este considerat de mulți unul dintre cei mai controversați foști participanți ai emisiunii „Insula Iubirii”. Acesta a rămas în atenția publicului mai ales datorită replicilor sale ironice și pline de umor, care au generat numeroase reacții în timpul difuzării show-ului.
După despărțirea de fosta parteneră, fostul concurent s-a mutat în Brașov, unde pare să își fi construit o nouă rutină. Din activitatea sa din mediul online, lasă impresia că traversează această perioadă fără să își expună prea mult latura vulnerabilă.
În ultima perioadă, acesta s-a orientat spre realizarea unor videoclipuri cu tentă umoristică. Una dintre cele mai recente apariții ale sale a atras imediat atenția internauților.
Cunoscut pentru timpul petrecut la sală și pentru imaginea sa masculină, Andrei Rotaru și-a surprins urmăritorii după ce a apărut într-un clip purtând o rochie roșie din dantelă, moment care a stârnit numeroase reacții online.
Fără îndoială, fostul participant de la „Insula Iubirii” a ales să poarte acea piesă vestimentară strict pentru efectul comic, totul făcând parte dintr-un videoclip realizat în notă amuzantă. Dar fanii și-au dat coate!
Cu câteva săptămâni în urmă, Cristina Petre a transmis un mesaj din care se înțelegea clar că nu mai ia în calcul o eventuală împăcare cu Andrei Rotaru.
Tânăra a mărturisit că traversează o perioadă de reconstrucție personală. Mai mult, ea a dezvăluit că este hotărâtă să își continue drumul fără să privească înapoi.
