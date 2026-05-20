O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost prins!

De: Irina Vlad 20/05/2026 | 20:45
Francisca Roberta, o creatoare de conținut din Brazilia, a fost împușcată mortal în timp ce se afla pe stradă/ sursă foto: social media
Francisca Roberta, o creatoare de conținut din Brazilia, a fost împușcată mortal în timp ce se afla în fața casei unei prietene. Tânăra avea doar 21 de ani, iar achetatorii iau în caulcul posibilitatea unei reglări de conturi. În 2023, iubitul ei a fost ucis în același mod. 

Francisca Roberta „Robertinha” de Jesus Silva stătea joi seara (14 mai) în pragul casei unui vecin, în Coelho Neto, Brazilia, când doi indivizi pe motocicletă au oprit lângă ea. Martorii au relatat că ea a încercat să fugă, dar agresorii au deschis focul, trăgând mai multe gloanțe. Robertinha, în vârstă de doar 21 de ani, a fost împușcată la cap, picior și spate.

Din păcate, tânăra a murit pe loc. Făptașii au fugit rapid după atac. La doar câteva ore, poliția a dat mai târziu de urma unuia dintre suspecți, ceea ce a dus la un nou schimb de focuri. Acesta a fost împușcat și a murit la fața locului și ulterior s-a aflat era deja anchetat pentru implicarea în alte crime din zonă.

Un al doilea suspect, în vârstă de 17 ani și despre care se crede că era șoferul motocicletei, este încă în libertate. Robertinha era partenera lui Fernando Rocha Alves, cunoscut și sub numele de Fernando Cigano. Acesta a fost împușcat fără milă în februarie 2023, după ce el și Robertinha au fost prinși într-o ambuscadă cu mai mulți bărbați înarmați. Robertinha a fost, de asemenea, împușcată de două ori în piciorul drept în timpul acelui atac, dar a supraviețuit.

Ulterior, tânăra s-a mutat la Nova Mutum, într-o altă regiune a Braziliei. Se întorsese la Coelho Neto miercuri (13 mai), însoțită de sora ei și de o prietenă. Robertinha era cunoscută în mediul online unde unde posta sketch-uri comice, fragmente din viața ei de zi cu zi și postări emoționante alături de mama sa, având o comunitate de aproape 13.000 de urmăritori.

De asemenea, avea un al doilea cont, mai puțin popular, pe care publica conținut legat de fitness. Poliția investighează acum dacă cele două crime sunt legate între ele, dacă moartea lui Robertinha a fost o „reglare de conturi” de tip răzbunare legată de decesul iubitului ei Alves și dacă cazul are legătură cu activitatea bandelor sau cu alte crime comise în trecut în Coelho Neto.

