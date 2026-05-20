Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026

Ziua de 21 mai, dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocupă un loc special în tradiția ortodoxă și este considerată una dintre cele mai importante sărbători religioase din România.

De-a lungul timpului, această dată a fost asociată cu numeroase obiceiuri populare, credințe și reguli transmise din generație în generație.

Potrivit tradițiilor populare, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este văzută ca o zi cu puternică încărcătură spirituală, dedicată ocrotirii familiei, locuinței și animalelor din gospodărie. Se spune că, pentru a fi feriți de probleme și de ghinion, oamenii trebuie să respecte anumite obiceiuri.

Printre acestea se află evitarea treburilor casnice și a muncilor grele, păstrarea liniștii în familie și respectarea ritualurilor considerate aducătoare de protecție și bunăstare.

Ce este interzis să faci de Sfinții Constantin și Elena

O tradiție răspândită spune că pe 21 mai este bine să se evite munca fizică solicitantă în gospodărie sau activitățile agricole. În numeroase regiuni, oamenii consideră că în această zi nu este potrivit să se facă lucrări precum săpatul, cositul sau spălatul rufelor.

Potrivit credințelor vechi, încălcarea acestor reguli ar putea aduce necazuri, fie asupra casei, fie asupra recoltelor. Țăranii de altădată credeau că lipsa respectării sărbătorii poate influența negativ vremea sau poate afecta producția agricolă.

În același timp, mulți credincioși aleg să marcheze ziua mergând la biserică. Acolo aprind lumânări pentru sănătate, pace și bunăstare în familie.

Evitarea conflictelor

O credință populară răspândită spune că în data de 21 mai ar trebui evitate orice fel de tensiuni, discuții în contradictoriu sau cuvinte dure. În mentalitatea tradițională, se consideră că starea acestei zile poate influența atmosfera întregului an. Certurile din această perioadă ar putea aduce neînțelegeri și supărări de durată.

În anumite zone, exista obiceiul ca înainte de această sărbătoare oamenii să caute împăcarea cu cei cu care erau în conflict. Se pune accent pe liniște, armonie și apropierea de familie.

Totodată, tradiția mai amintește și de gesturile de milostenie. Oamenii sunt încurajați să facă bine și să ofere pomeni în memoria celor trecuți în neființă.

