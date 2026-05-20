Ruxandra Luca, dezvăluiri despre relația cu părinții după episodul din benzinărie: ”Mă întrebau unde am stat”

Ruxandra Luca revine în atenția publicului cu o nouă abordare despre viața sa personală. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a alăturat unei cunoscute comunități și a vorbit deschis despre relația cu părinții săi.

Timid, Roxandra Luca a revenit în atenția publicului, după o pauză de la rețele sociale și de la aparițiile pe sticlă, prezentatoarea a revenit în la pupitrul rubricii de parenting de la Antena 1, iar recent a fost invitată în cadrul unui eveniment organizat de comunitatea I love failure (n.r îmi place eșecul), unde a împărtășit o parte nevăzută din viața sa: relația cu părinții ei.

Ruxandra Luca: „Mă întrebau părinții unde am stat până la ora asta”

Ruxandra Luca a vorbit deschis despre una dintre cele mai sensibile și mai puțin dezbătute realități din viața unui adult: relația cu părinții după ce îți construiești propria familie. Prezentatoarea de la Antena 1 are trei copii și de doi ani, este divorțată de doi ani și are o carieră cât de cât solidă, însă aceste aspecte nu au oprit nicio clipă presiunea și judecata celor din familie.

Mai exact, ea a povesti că s-a confruntat ani la rând cu reproșuri, control și remarci de genul „Să nu ne faci de râs” sau „Unde ai fost până la ora asta”, care o făceau să se simtă în ochii părinților ei încă un copil iresponsabil și insuficient de matură pentru a-și trăi viața după propriile reguli. Astfel de avertizări precum „Ai grijă să nu o iei pe căi greșite” au continuat chiar și după ce ea a devenit mama a trei copii.

„Tu o iei pe căi greșite! Să nu dea Domnul să ne faci de râs că nu știu ce se întâmplă”. Asta îmi spuneau părinții mei, eu fiind femeie de 40 de ani cu trei copii acasă. Mă întrebau părinții unde am stat până la ora asta. Voua vi se pare normal? Aș fi vrut ca în relația cu părinții mei sa pun limitele despre care am învățat în terapie, inclusiv în relația cu părinții. Aș fi vrut să le spun că sunt adult, că am 1.000 de responsabilități, că în doar câteva ore trebuie să pregătesc copiii pentru grădiniță, școală și liceu, că nu se ducea nimeni în locul meu să-mi filmeze emisiunile, nu-mi plătea nimeni întreținerea, mâncarea copiilor sau să-mi plătească facturile. Că am toate responsabilitățile de om mare și că merit să am și toate libertățile care vin la pachet cu responsabilitățile astea”, a spus Ruxandra Luca la un eveniment.

