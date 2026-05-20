Acasă » Știri » Ruxandra Luca, dezvăluiri despre relația cu părinții după episodul din benzinărie: ”Mă întrebau unde am stat”

Ruxandra Luca, dezvăluiri despre relația cu părinții după episodul din benzinărie: ”Mă întrebau unde am stat”

De: Irina Vlad 20/05/2026 | 20:30
Ruxandra Luca/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ruxandra Luca revine în atenția publicului cu o nouă abordare despre viața sa personală. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a alăturat unei cunoscute comunități și a vorbit deschis despre relația cu părinții săi. 

Timid, Roxandra Luca a revenit în atenția publicului, după episodul din benzinărie, când CANCAN.RO a surprins-o într-un moment de tandrețuri (pe bancheta din spate a mașinii) cu un renumit doctor – vezi AICI imagini.  După o pauză de la rețele sociale și de la aparițiile pe sticlă, prezentatoarea a revenit în la pupitrul rubricii de parenting de la Antena 1, iar recent a fost invitată în cadrul unui eveniment organizat de comunitatea I love failure (n.r îmi place eșecul), unde a împărtășit o parte nevăzută din viața sa: relația cu părinții ei.

Ruxandra Luca: „Mă întrebau părinții unde am stat până la ora asta”

Ruxandra Luca a vorbit deschis despre una dintre cele mai sensibile și mai puțin dezbătute realități din viața unui adult: relația cu părinții după ce îți construiești propria familie. Prezentatoarea de la Antena 1 are trei copii și de doi ani, este divorțată de doi ani și are o carieră cât de cât solidă, însă aceste aspecte nu au oprit nicio clipă presiunea și judecata celor din familie.

Mai exact, ea a povesti că s-a confruntat ani la rând cu reproșuri, control și remarci de genul „Să nu ne faci de râs” sau „Unde ai fost până la ora asta”, care o făceau să se simtă în ochii părinților ei încă un copil iresponsabil și insuficient de matură pentru a-și trăi viața după propriile reguli. Astfel de avertizări precum „Ai grijă să nu o iei pe căi greșite” au continuat chiar și după ce ea a devenit mama a trei copii.

„Tu o iei pe căi greșite! Să nu dea Domnul să ne faci de râs că nu știu ce se întâmplă”. Asta îmi spuneau părinții mei, eu fiind femeie de 40 de ani cu trei copii acasă. Mă întrebau părinții unde am stat până la ora asta. Voua vi se pare normal?

Aș fi vrut ca în relația cu părinții mei sa pun limitele despre care am învățat în terapie, inclusiv în relația cu părinții. Aș fi vrut să le spun că sunt adult, că am 1.000 de responsabilități, că în doar câteva ore trebuie să pregătesc copiii pentru grădiniță, școală și liceu, că nu se ducea nimeni în locul meu să-mi filmeze emisiunile, nu-mi plătea nimeni întreținerea, mâncarea copiilor sau să-mi plătească facturile. Că am toate responsabilitățile de om mare și că merit să am și toate libertățile care vin la pachet cu responsabilitățile astea”, a spus Ruxandra Luca la un eveniment.

Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie

Ruxandra Luca, chemată de urgență la raport după episodul din benzinărie. Cum au „pedepsit-o” șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
Știri
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost prins!
Știri
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost…
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Mediafax
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Ghoerghiu, Darău și actualul șef ADR
Gandul.ro
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români
Adevarul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat mort. Cine a fost făcut vinovat
Mediafax
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat...
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
Click.ro
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea”...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Ghoerghiu, Darău și actualul șef ADR
Gandul.ro
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la...
ULTIMA ORĂ
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost ...
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost prins!
Cine este bărbatul care a căzut pe șine în stația de metrou Păcii. Medicii sunt rezervați în ...
Cine este bărbatul care a căzut pe șine în stația de metrou Păcii. Medicii sunt rezervați în privința lui
Andrei Rotaru, o nouă apariție controversată după despărțirea de Cristina. Fanii au crezut că ...
Andrei Rotaru, o nouă apariție controversată după despărțirea de Cristina. Fanii au crezut că nu văd bine!
Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei
Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei
Lora a cerut de urgență protecția Poliției după ce situația a scăpat de sub control: ”M-au amenințat ...
Lora a cerut de urgență protecția Poliției după ce situația a scăpat de sub control: ”M-au amenințat că mă omoară!”
Vezi toate știrile