Lora a cerut de urgență protecția Poliției după ce situația a scăpat de sub control: ”M-au amenințat că mă omoară!”

Lora a trecut prin momente tensionate după ce a primit mai multe mesaje de amenințare cu moartea, venite de la doi bărbați diferiți, prin intermediul platformelor de socializare. Șocată de conținutul mesajelor, artista a decis să nu ignore situația și a mers direct la Poliție, unde a depus plângere împotriva celor doi. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate!

Lora trăiește un coșmar pe care puțini îl bănuiau! Deși este una dintre cele mai admirate artiste din România și primește zilnic sute de mesaje din partea fanilor, spune că, în spatele imaginii perfecte din online, s-a confruntat cu momente de panică și teamă reală.

Totul după ce doi bărbați i-ar fi trimis amenințări cu moartea și mesaje violente pe rețelele de socializare.

Artista nu a tratat situația ca pe un simplu derapaj de pe internet. Speriată de gravitatea mesajelor, Lora a mers direct la Poliție, unde le-a făcut plângere. Cazul a ajuns rapid în atenția anchetatorilor, iar cei doi bărbați au fost cercetați penal.

Lora: ”Internetul nu e o lume paralelă în care ne putem spune orice și apoi să rezolvăm cu scuze”

Vedeta spune că experiența a afectat-o profund și consideră că astfel de gesturi nu trebuie ignorate sau tratate ca simple „glume” din online.

”M-au amenințat cu moartea, cu violență. Între timp Poliția mi-a transmis că și-au cerut scuze, că au fost influențați. Consider că dacă vrei să se schimbe ceva în societatea asta, trebuie să faci un efort și să descurajezi astfel de devianțe. Internetul nu e o lume paralelă în care ne putem spune orice și apoi să rezolvăm cu scuze. Consumul meu nu mai poate fi recuperat”, a declarat Lora pentru CANCAN.RO.

Din informațiile noastre, cei doi bărbați ar fi încercat să își schimbe poziția și să obțină scoaterea de sub urmărire penală. Procesul este încă în desfășurare, iar aceștia încearcă să îi convingă pe judecători că nu ar trebui trași la răspundere.

În timp ce mulți ar putea crede că vedetele sunt obișnuite cu hate-ul și comentariile agresive, Lora spune clar că există o limită care nu trebuie depășită.

Pentru ea, amenințările cu moartea nu sunt simple vorbe aruncate în eter, mai ales într-o perioadă în care violența din online pare să devină tot mai prezentă.

„Libertatea ta de exprimare se opreste unde libertatea mea e amenințată”, a transmis artista.

