Fiica bolnavă a lui Florin Bloju a dispărut fără urmă. Tânăra ar fi fost răpită! „Vreau doar să o găsesc în viață!”

Sunt momente extrem de grele pentru Florin Bloju, un cunoscut interlop din Capitală, după ce fiica lui, care suferă de afecțiuni psihice, conform declarațiilor interlopului, a dispărut fără urmă. Bărbatul este disperat și susține că tânăra ar fi putut fi răpită de un alt interlop care, în trecut, i-ar fi fost apropiat. Cei doi se află într-un conflict deschis de peste un an, iar luptătorul e convins că dispariția fiicei sale ar putea fi o răzbunare îndreptată împotriva lui.

Interlopul face un apel disperat după ce fata lui bolnavă a dispărut fără urmă

Florin Bloju, cel care l-ar fi căsăpit în bătaie pe Cătălin Zmărăndescu în urmă cu mai mulți ani, trece prin momente disperate după ce fiica lui a dispărut de opt zile de acasă. Acesta este convins că femeia a fost răpită și face un apel disperat către toți cei care pot avea informații în privința ei.

„Astăzi e a opta zi în care nu am mai văzut-o. Am vorbit acum o oră cu cineva care mi-a spus că a văzut-o acum patru zile în cartier, dar informațiile nu sunt 100% sigure. Nu sunt foarte concludente informațiile. Am fost la poliție sâmbătă seara, poliția a plecat pe urmele ei să își facă datoria în niște zone situate, una pe lângă Spitalul Militar și a doua în zona Rahova, unde a fost văzută cu o fată. Ea umblă de obicei singură pentru că sufără de schizofrenie și nu suportă să fie deranjată. Dar ea nu este un bolnav periculos, ea e foarte liniștită”, a spus Florin Bloju.

Luptătorul susține că în ultima perioadă a primit mai multe amenințări din partea unor persoane cu care s-ar fi certat pe Tiktok, iar principalul suspect din această poveste ar fi un bărbat cunoscut drept Paul Nebunu` Ignat. Potrivit spuselor lui Bloju, cei doi au fost extrem de apropiați în trecut, dar relația lor s-a deteriorat complet în urmă cu aproape doi ani. Au existat de-a lungul acestor ani mai multe acuzații de ambele părți și jigniri în online, astfel că pentru Florin Bloju, Paul Nebunu este principalul suspect.

Pe cine bănuiește bărbatul: „Mi-a zis: Dacă vin la tine vezi că fii-ta…”

Interlopul spune că lui Paul Nebunu` i-ar fi teamă să-l atace direct, astfel că, după părerea lui, a apelat la cea mai mare vulnerabilitate a lui: fiica sa bolnavă.

„Au existat niște situații, am avut discuții pe Tiktok cu niște oameni care au stat închiși la pușcărie jumătate din viață. De la certurile astea, m-au tot amenințat cu fata mea. Unul dintre ei a și stat pe lângă mine mulți ani, deci mă cunoștea bine, știa cam tot despre mine, despre fată. Eu am avut grijă de el cât a stat pe lângă mine, i-am dat să mănânce, adică era mereu lângă mine. Se numește Paul Nebunu Ignat cel despre care vă spun. E un om foarte periculos. Îi bănuiesc în proporție de 70% pe cei cu care m-am certat pe Tiktok. Eu și Paul am avut conflicte aprinse pe Tiktok, acum un an și opt luni a început conflictul dintre noi. Eu nu am avut conflicte directe cu el, lui îi e teamă de mine, deci dacă vrea să se răzbune pe mine, atacă la ce e mai vulnerabil. El m-a amenințat, mi-a zis că vine acasă la mine și îmi sparge geamurile, dar ce mi-a atras atenția a fost că a zis: Dacă vin la tine vezi că fii-ta moare în două luni!”, a mai declarat el.

În plus, nu este prima oară când fata lui dispare de acasă. Cu doar o zi înainte să nu mai fie găsită, tânăra ar fi lipsit o noapte întreagă de la domiciulul său și al tatălui ei. Florin Bleoju spune că ar fi vrut să o interneze la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obreja a doua zi, dar din păcate, nu a mai găsit-o.

„Ea a fost plecată acum 10 zile o noapte de acasă. Am căutat-o și am găsit-o, avea părul smuls din cap și era amețită. Cred că a fost drogată. Eu mi-am dat seama cât e de grav și i-am zis că a doua zi o duc la spitalul Obregia. Am plecat a doua zi să-i cumpăr un trening nou, să fie cum trebuie acolo și când m-am întors, ea nu mai era în casă. Nu am încuiat-o că nu m-am gândit că pleacă. Ea sigur a plecat, iar el știe zona unde umblă ea. Vreau doar să o găsesc în viață, e foarte important pentru mine!”, a mai spus el.

Cum răspunde Paul Nebunu`: „A ajuns așa pentru că el n-a fost în stare să aibă grijă de ea”

Contactat de CANCAN.RO, Paul Ignat, cunoscut ca Paul Nebunu` a avut următoarea reacție.

„Nu știam asta. Nu am fost apropiat niciodată de el, nici vorbă de așa ceva. Nu am fost prieteni, am fost amici pentru că el era prieten cu alții din anturaj și când mai mergeam pe la meciuri din astea de stradă, trebuia să vin și ei. Acolo m-a văzut pe mine că sunt mai nebun, a încercat să se împrietenească cu mine, dar eu nu am putut să fiu pe aceeași linie cu el pentru că era foarte rău. Eu nu am mai văzut-o pe fata lui din 2008, adică despre ce vorbim?! În al doilea rând, fata lui nu-l mai suporta, plus că ea are probleme cu substanțele interzise. Să o caute pe la dealarii, să o caute la Gigi Muschi, o să o găsească. Ditamai smecherul nu e în stare să o găsească?”, a spus Paul Nebunu`.

Bărbatul neagă cu vehemență că ar avea o implicare în dispariția fetei, însî nu se miră că i s-a întâmplat așa ceva, căci, în opinia sa, Florin este un personaj urât de mai multă lume.

„Omul acesta este un om fără scrupule. Fii-sa are probleme mari de ani de zile îi plac substanțele interzise. A ajuns așa pentru că el niciodată nu a avut grijă de ea. Conflictul dintre noi s-a stins de trei luni de zile. Eu nu am amenințat niciodată că merg după fata lui!”, a mai declarat el.

