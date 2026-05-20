Cine este Vlad Calomfir de la Insula Iubirii 2026, câți ani are și cu ce se ocupă. A vrut să intre în Armată, dar soarta i-a făcut o surpriză

Sezonul 10 din Insula Iubirii de la Antena 1 va fi difuzat în vara acestui an și promite să fie incendiar! Ispitele masculine din 2026 au fost alese cu mare grijă de către producători și toate au același lucru în comun: „pachețele” de mușchi, mai mari sau mai mici. Printre ispite se numără și Vlad Calomfir, un DJ și producător de muzică din România. Află mai multe detalii despre el în rândurile următoare!

Filmările au demarat spre finalul lunii februarie, când Radu Vâlcan și întreaga echipă au pornit spre Thailanda. Cinci cupluri de la Insula Iubirii 2026 vor fi puse față în față cu 20 de ispite în cel mai exotic decor, unde vor afla dacă sentimentele pentru partener sunt 100% reale sau vor cădea în ispită.

Cine este Vlad Calomfir de la Insula Iubirii

Tânărul are 33 de ani, s-a născut în București și s-a mutat în Arad. A fost pasionat de sport încă de mic, a urmat cursurile Liceului Economic și apoi a absolvit cursurile Universității „Aurel Vlaicu” din același oraș, perioadă în care s-a îndrăgostit de divertisment. Susține că „are o poftă nebună de viață” și este „pregătit pentru toate provocările vieții.” Și-a început cariera ca dansator, meserie pe care susține că a practicat-o timp de 10 ani.

Dar muzica a fost marea lui pasiune, iar de la „dans pe balans” la DJ-ing a fost un pas mic, pe care l-a făcut cu toată încrederea. Potrivit paginii sale de LinkedIn, Vlad este DJ, producător, remixer, curator de muzică și un entertainer veritabil. Se mai recomandă și ca party planner, precum și un iubitor al vieții de noapte. Acesta susține că preferă „un stil mai dinamic de divertisment live”.

Vlad Calomfir a vrut să lucreze în Armata Română

Surprinzător, în copilărie își dorea să calce pe urmele bunicului său și să se înroleze în Armata Română. Dorea să fie soldat, dar în anii de liceu s-a îndrăgostit de muzică și de dans, pasiuni pe care le-a transformat în surse de venit.

„Relocat în Arad în urmă cu 25 de ani, eu fiind născut în București, am fost pasionat de sport mai mereu și de aici cred că vine și pasiunea pentru dans și muzică. Până la vârsta de 14 ani îmi doream să ajung în armată, să urmez modelul bunicului care a ieșit la pensie ca locotenent-colonel. Dar nu regret decizia pe care am luat-o la vârsta de 15 ani, când am intrat la Liceul Economic și m-am apucat de dans. Cum am făcut pasul acesta de la visul de a ajunge soldat și până la dans? Balul Bobocilor! Da, știu era foarte „la modă“ și am și câștigat titlul de Mister Boboc. De aici a luat amploare pasiunea mea pentru muzică și dans, și am reușit să îmi împlinesc toate dorințele legate de acest hobby”, a mărturisit Vlad Calomfir în cadrul unui interviu din 2023.

Ce meserie are Vlad Calomfir de la Insula Iubirii

În prezent, ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 este un DJ cu 10 ani de experiență în industria muzicală. Dar te întrebi de ce nu ai auzit de el? Ei bine, DJ CalVee, cum este cunoscut în domeniul său de activitate, și-a început cariera în 2016 peste hotare.

Potrivit CV-ului său, în acel an a semnat un contract în străinătate, unde a început să fie DJ rezident și să susțină turnee în numeroase orașe. Primul job l-a avut în clubul Queen din Hangzhou, Zhejiang, China, unde a lucrat timp de 1 an și patru luni. După care s-a angajat în clubul UFO Max din Kunming, Yunnan, China, unde a lucrat timp de 11 luni.

„La vârsta de 20 de ani, am primit un telefon și mi s-a oferit un contract de dans în China, iar de aici cariera mea în muzica avea o speranță mai mare. M-am acomodat foarte repede și am reușit să îmi creez o imagine de artist complex care performa ca și DJ, dar cu show-uri de dans incluse în set. Având un grup de prieteni cu care performam în mai multe orașe din China, am realizat că am un vis pe care voiam să îl fac: o carieră în muzica solo, pe care am inițiat-o puțin înainte de pandemia de Covid”, a mai spus ispita de la Insula Iubirii 2026.

În ce țări a pus muzică DJ CalVee

Pașii l-au purtat apoi din Asia în Europa. Vlad Calomfir a început să pună muzică în Creta, Grecia, locație în care a lucrat puțin peste 3 ani, dar și în Spania. După care s-a întors în România și a colaborat cu un club de fițe din Timișoara timp de 2 ani, dar a mai fost prezent și pe la festivaluri.

Dar se pare că stilul de viață și petrecerile din Grecia i-au intrat la inimă, profitând de fiecare ocazie care se ivește pentru a-și lua contracte în această țară. În cadrul unui interviu din 2023, acesta mărturisea că s-a mutat înapoi în România și a început să reia legăturile cu oamenii din copilăria sa.

„Am reușit să ajung înapoi în România cu ultimul avion din China, dar șansele mele la o cariera solo au început să se diminueze. Între timp, m-am relocat în Grecia și Spania printr-o companie nemțească prin care reușeam să îmi urmez visul, dar nu în cluburi, ci în resorturi, unde, culmea ironiei, am avut de învățat foarte multe legat de ‘rețeta de succes a unui DJ’”, a mai adăugat tânărul de 33 de ani.

Ce genuri muzicale abordează Vlad Calomfir

Potrivit profilului, tânărul se descrie ca fiind „energic și plin de pasiune pentru muzică”. Printre preferatele sale se numără Afro House, Latin House, Tech House, Funky House, Disco House, Melodic House și Progressive House.

DJ CalVee pune în scenă seturi pline de energie și ritmuri antrenante, care fac publicul să danseze și să intre în atmosferă de rave.

„Climaxurile bine construite la momentul potrivit provoacă stări de extaz și stârnesc mulțimea”, este de părere Vlad Calomfir de la Insula Iubirii 2026.

Ce spune despre cheia succesului unui DJ

Întrebat care este rețeta pentru a deveni un DJ de succes, Vlad spune că nu există niciun ingredient secret sau „magic”. Totul ține de mai mulți factori, printre care studierea publicului de la fiecare eveniment, alegerea de piese bune și cunoașterea lor în totalitate.

„O bună imagine ar ajuta la promovare dar nu și la a deveni un DJ de succes”, mai spune acesta.

Vlad Calomfir pe Instagram

La capitolul rețele sociale, tânărul pare a fi novice. Cu toate că are contul de Instagram creat în 2013, a reușit să adune doar 3.640 de urmăritori. Artistul postează des clipuri video din timpul seturilor sale, în speranță că stilul lui va intra la inima ascultătorilor de muzică din România.

Vlad Calomfir pe TikTok

CalVee are un public și mai restrâns pe TikTok, cu un număr de 554 de urmăritori. Printre postările sale se regăsesc multe clipuri video cu mixurile sale, dar și imagini din viața de zi cu zi sau din vacanțe. Tânărul adoră să editeze în stil propriu diverse piese românești care au fost hit-uri la vremea lor.

Cu toate că nu pare să facă parte din „tiparul clasic” de ispite de la Insula Iubirii 2026, Vlad Calomfir a acceptat provocarea producătorilor și a trăit experiența vieții sale în Thailanda. Rămâne de văzut dacă apariția la Antena 1 se va lăsa cu cifre mai mari pe rețelele sociale și contracte babane în industria muzicală!

