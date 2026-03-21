Am aflat cele 5 cupluri de la Insula Iubirii! Sezonul 10 promite drame pe bandă rulantă, la Antena 1

Sezonul 10 Insula Iubirii se apropie cu pași repezi și știm că sunteți nerăbdători să aflați protagoniștii ”telenovelei” care se va difuza în vara anului 2026. CANCAN.RO vine cu lista completă a concurenților care își testează chiar în aceste momente iubirea în Thailanda și vă dă o bombă: o fostă ispită a venit în ipostaza de concurent. Toate detaliile, în articol.

Insula Iubirii este show-ul pe care toato România îl așteaptă cu sufletul la gură, așa că ne-am gândit să vă oferim informații incendiare chiar din timpul filmărilor, așa cum v-am obișnuit. Concurenții și ispitele se află chiar acum în Thailanda și pregătesc materialele care ne vor oferi subiecte la vară. Haideți să aflăm tabăra concurenților care au avut curajul (bine spus curaj, la câte iubiri mari s-au destrămat) să participe la Insula Iubirii!

Lista completă a concurenților Insula Iubirii

Începem cu bomba sezonului 10! Marcel cunoscut pentru celebra replică „Hola, mami, que guapa?”, a schimbat tabăra și a sărit la concurenți. Bărbatul se află alături de Armina, soția lui, și vrea să vadă dacă va trece testul suprem. Să sperăm că printre ispite nu se regăsește nicio copie a Mariei…dacă știți ce vrem să spunem.

Urmează un cuplu care cochetează cu online-ul: el 13k urmăritori, ea mai micuță, doar 3k. Amândoi postează content, dar nu prea se afișează împreună. Posibil să fi vrut mai mult să își crească numerele prin participarea la emisiune decât să își testeze relația. În fine, cine suntem noi să dăm un verdict? Vă spunem că este vorba despre Bianca Iotu și Remi Dobre.

Lista continuă cu un cuplu care ne-a dat pe spate cu iubirea de pe Instagram. Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au paginile pline de poze cu relația lor și par un duo greu de destrămat. El artist, că așa scrie în descriere, ea manichiuristă că are hashtag nails pe Instagram. După multe vacanțe bifate împreună și cadouri, cei doi s-au decis să intre în testul suprem.

Printre concurenții care își testează iubirea se numără și Laurențiu Orășanu și Carmen Ionescu, dar și Marian Dascălu și Bianca Alina, două cupluri care au acceptat provocarea sezonului.

Dar fiți pe fază, că adevărata surpriză vine abia acum: lista completă a ispitelor doar pe CANCAN.RO, în curând!

