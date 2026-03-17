Ce prieten inedit și-a făcut Radu Vâlcan la filmările pentru Insula Iubirii, sezonul 10: „Frățioare, trăim vremuri în care totul e mai agitat”

Radu Vâlcan se află în Thailanda pentru filmările sezonului 10 a emisiunii Insula Iubirii. Cuprins de dorul familiei, prezentatorul și-a făcut un nou prieten care a apărut chiar în toiul filmărilor.

Celebra emisiune care se va difuza în această vară pe Antena 1 se filmează în acest moment. Radu Vâlcan se află în Thailanda, alături de producătorii emisiunii, de concurenții acestui sezon, dar și de nelipsitele ispite.

Filmările au început deja din luna februarie, iar dorul de casă pe care îl resimte prezentatorul este din ce în ce mai mare. Cu toate acestea, un nou prieten îi oferă alinare. Pe rețelele de socializare, Radu Vâlcan le-a prezentat faniilor lui noul său amic: un câine care a apărut chiar acolo unde au loc filmările.

Insula Iubirii aduce în fiecare an suspans în rândul telespectatorilor. Cuplurile trec prin testul suprem. Totuși, cel mai mare test este chiar dorul de casă, de familie și cei dragi. Radu Vâlcan a făcut zilele trecute o postare pe rețelele de socializare, în care apăreau soția lui, Adela Popescu și bunica copiilor. Acesta a transmis un mesaj emoționant, în care a spus că dorul de casă este cumplit.

Mi-a trimis Adela poza asta, a fost în vizită la mamaie Ilonka. Nu zic nimic despre dor. Este cumplit, oricum. Dar ce văd aici, sunt două femei superbe. Zeci de ani între ele, dar milioane de ❤️ de la mine!, a postat Radu Vâlcan.

După ce și-a exprimat dorul de familie, Radu a mai făcut o postare în care le arăta urmăritorilor săi noul prieten pe care și l-a făcut în Thailanda, chiar în locul în care se desfășoară filmările pentru emisiune. Pare că amicul lui, un câine superb, îi mai alină melancolia.

Într-o pauză de filmare, vorbeam cu prietenul meu din poză despre singurătate și dor de casă.

Și mi-a zis așa: “ Frățioare, trăim vremuri în care totul e mai agitat, mai apăsat, mai plin de zgomot. Și, în mod ciudat, tocmai în astfel de momente începi să vezi mai limpede ce contează cu adevărat.

Orgoliile, tensiunile, micile supărări, în viață, în profesie, în tot ceea ce facem, toate astea se micșorează dintr-odată.

Rămâne doar dorința simplă ca oamenii dragi să fie bine. Să existe liniște, să fim mai buni unii cu alții.

Pentru că, atunci când lumea devine agitată, îți dai seama că adevărata liniște nu vine din lucruri mari, ci din prezența celor alături de care îți trăiești viața.

Pace și liniște să fie! “

Așa mi-a zis prietenul meu despre singurătate și dor de casă! 🙏🏻🌴, a scris el.

VEZI ȘI: Am aflat pe ce dată începe Insula Iubirii 2026. La ce oră neobișnuită va difuza Antena 1 sezonul 10 al show-ului prezentat de Radu Vâlcan

Mesajul Adelei Popescu pentru Radu Vâlcan, plecat la filmările Insula Iubirii. Vedeta recunoaște că îi este greu fără el