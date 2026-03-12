Am aflat pe ce dată începe Insula Iubirii 2026. La ce oră neobișnuită va difuza Antena 1 sezonul 10 al show-ului prezentat de Radu Vâlcan

Mult așteptatul show, găzduit de Antena 1, mai are puțin și apare în fața telespectatorilor! „Insula Iubirii” 2026 a început deja filmările pentru sezonul al 10-lea, iar cuplurile curajoase sunt în acest moment în Thailanda, acolo unde vor avea parte de experiența vieții lor. Totuși, există diferențe față de anii trecuți în ceea ce privește ora de difuzare, iar cei mai înfocați fani ar trebui să știe când se pot așeza în fața televizoarelor!

Schimbările din grila Antenei 1 sunt semnificative. În perioada 11 iunie-19 iulie 2026, postul de televiziune va transmite Cupa Mondială 2026, iar săptămâna următoare, cunoscutul show „Insula Iubirii” va reapărea pe micile ecrane de la o altă oră decât cea obișnuită. Se pare că producătorii postului de televiziune au făcut o treabă genială și au pus în avantaj și cuplurile care nu se află pe insulă, ci în apartamentele lor: în acest an și bărbații vor fi de nedezlipit din fața TV-ului! Dar nu va dura chiar atât de mult, iar rolurile se vor inversa!

Când și la ce oră

În acest an, îl vom vedea pe Radu Vâlcan cum îi întâmpină pe concurenți din data de 20 iulie, în zilele de luni, marți și miercuri, de la ora 23:00. Dacă anul trecut, la ora 20:00, jumătate din populația României era pregătită să vadă ce s-a mai întâmplat în vilele participanților, acum trebuie să facă un sacrificiu și să își reorganizeze programul. Timp de șapte săptămâni, cuplurile vor apărea în fața noastră așa cum sunt ele cu adevărat: vulnerabile, nesigure, speriate, asumate. Într-un singur cuvânt: reale. În 21 de zile vom vedea ce se ascunde, de fapt, în relațiile lor și dacă iubirea învinge cu adevărat.

Dar de ce s-a produs schimbarea asta?

În data de 15 octombrie 2026, după mai multe reclamații din partea publicului și a organizațiilor pentru protecția minorilor, CNA a efectuat o analiză și a constatat că emisiunea „Insula Iubirii” îi poate afecta pe copii. Mai mult decât atât, CNA a subliniat că materialele difuzate influențează comportamentul persoanelor cu vârsta sub 18 ani, din cauza conținutului cu limbaj explicit, nuditate și consum de substanțe. În acest fel, grila de programe s-a modificat, iar emisiunea a ajuns ca din prime-time să fie mutată la ora 23:00.

