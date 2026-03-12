Acasă » Știri » Am aflat pe ce dată începe Insula Iubirii 2026. La ce oră neobișnuită va difuza Antena 1 sezonul 10 al show-ului prezentat de Radu Vâlcan

Am aflat pe ce dată începe Insula Iubirii 2026. La ce oră neobișnuită va difuza Antena 1 sezonul 10 al show-ului prezentat de Radu Vâlcan

De: Iancu Tatiana 12/03/2026 | 08:32
Am aflat pe ce dată începe Insula Iubirii 2026. La ce oră neobișnuită va difuza Antena 1 sezonul 10 al show-ului prezentat de Radu Vâlcan
SURSA: Captură Antena 1

Mult așteptatul show, găzduit de Antena 1, mai are puțin și apare în fața telespectatorilor! „Insula Iubirii” 2026 a început deja filmările pentru sezonul al 10-lea, iar cuplurile curajoase sunt în acest moment în Thailanda, acolo unde vor avea parte de experiența vieții lor. Totuși, există diferențe față de anii trecuți în ceea ce privește ora de difuzare, iar cei mai înfocați fani ar trebui să știe când se pot așeza în fața televizoarelor! 

Schimbările din grila Antenei 1 sunt semnificative. În perioada 11 iunie-19 iulie 2026, postul de televiziune va transmite Cupa Mondială 2026, iar săptămâna următoare, cunoscutul show „Insula Iubirii” va reapărea pe micile ecrane de la o altă oră decât cea obișnuită. Se pare că producătorii postului de televiziune au făcut o treabă genială și au pus în avantaj și cuplurile care nu se află pe insulă, ci în apartamentele lor: în acest an și bărbații vor fi de nedezlipit din fața TV-ului! Dar nu va dura chiar atât de mult, iar rolurile se vor inversa!

Când și la ce oră

În acest an, îl vom vedea pe Radu Vâlcan cum îi întâmpină pe concurenți din data de 20 iulie, în zilele de luni, marți și miercuri, de la ora 23:00. Dacă anul trecut, la ora 20:00, jumătate din populația României era pregătită să vadă ce s-a mai întâmplat în vilele participanților, acum trebuie să facă un sacrificiu și să își reorganizeze programul. Timp de șapte săptămâni, cuplurile vor apărea în fața noastră așa cum sunt ele cu adevărat: vulnerabile, nesigure, speriate, asumate. Într-un singur cuvânt: reale. În 21 de zile vom vedea ce se ascunde, de fapt, în relațiile lor și dacă iubirea învinge cu adevărat.

SURSA: Captură Antena 1

Dar de ce s-a produs schimbarea asta?

În data de 15 octombrie 2026, după mai multe reclamații din partea publicului și a organizațiilor pentru protecția minorilor, CNA a efectuat o analiză și a constatat că emisiunea „Insula Iubirii” îi poate afecta pe copii. Mai mult decât atât, CNA a subliniat că materialele difuzate influențează comportamentul persoanelor cu vârsta sub 18 ani, din cauza conținutului cu limbaj explicit, nuditate și consum de substanțe. În acest fel, grila de programe s-a modificat, iar emisiunea a ajuns ca din prime-time să fie mutată la ora 23:00.

Citește și:

Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 de ani a pus mâna pe “sexy-doctorița” (32 de ani)

Mesajul Adelei Popescu pentru Radu Vâlcan, plecat la filmările Insula Iubirii. Vedeta recunoaște că îi este greu fără el

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat cu polițistul de frontieră
Știri
Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat…
Doliu în lumea muzicii din România! Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit
Știri
Doliu în lumea muzicii din România! Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit
A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
Mediafax
A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Click.ro
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat cu polițistul ...
Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat cu polițistul de frontieră
Doliu în familia lui Eminem. Bunica rapperului a murit la 87 de ani
Doliu în familia lui Eminem. Bunica rapperului a murit la 87 de ani
Doliu în lumea muzicii din România! Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit
Doliu în lumea muzicii din România! Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit
Rețeta ideală pentru clătite: câtă făină trebuie să pui pentru fiecare cană de lapte
Rețeta ideală pentru clătite: câtă făină trebuie să pui pentru fiecare cană de lapte
Cristina Pucean a aflat din CANCAN că Bogdan de la Ploiești are o relație cu Vanessa: ”N-am de ce ...
Cristina Pucean a aflat din CANCAN că Bogdan de la Ploiești are o relație cu Vanessa: ”N-am de ce să nu recunosc”
Adevărul despre divorțul dintre Kate Middleton și Prințul William. De ce se spune că separarea ar ...
Adevărul despre divorțul dintre Kate Middleton și Prințul William. De ce se spune că separarea ar fi iminentă
Vezi toate știrile