Vești proaste pentru fanii emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1. CNA a luat atitudine în urma plângerilor primite

Noi schimbări în grila postului TV Antena 1! Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis recent ca emisiunea de tip reality-show „Insula Iubirii” să fie difuzată la o oră mult mai târzie decât cea anterioară, după ce numeroase sesizări au atras atenția asupra conținutului considerat neadecvat pentru tineri și adolescenți.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței CNA din 15 octombrie, ca urmare a mai multor reclamații din partea publicului și a unor organizații pentru protecția copiilor, care au evidențiat riscurile asociate cu vizionarea acestui tip de emisiune de către persoane tinere. Evaluarea CNA a arătat că „Insula Iubirii” conține elemente care pot avea efecte negative asupra percepțiilor și comportamentelor adolescenților, inclusiv expunerea la nuditate, consum de alcool, limbaj explicit și situații cu conținut sexual.

La ce oră va fi mutată emisiunea Insula iubirii

Astfel, emisiunea, care era difuzată inițial în prime time, la ora 20:00, va fi mutată după ora 23:00, pentru a respecta prevederile legale privind protecția minorilor în audiovizual.

În analiza sa, CNA a subliniat că programul poate transmite modele de comportament nesănătoase, iar contactul prematur cu astfel de conținut poate influența modul în care tinerii percep relațiile romantice și interacțiunile sociale. Conform clasificării programelor stabilite prin legea audiovizualului, materialele care includ nuditate, consum de substanțe sau limbaj explicit sunt recomandate pentru publicul adult și trebuie difuzate după ora 23:00 pentru a preveni accesul minorilor.

„Pentru minori, chiar și pentru cei peste 12 sau 15 ani, contactul cu acest program poate funcționa ca un ghid incorect în relațiile romantice, prezentând modele de comportament nesănătoase și glorificând deresponsabilizarea”, se arată în sesizare.

În contextul acestei reglementări, „Insula Iubirii” a fost încadrată ca program destinat persoanelor peste 15 ani, cu difuzare permisă doar în intervalul nocturn 23:00 – 06:00. CNA a emis o somație către Antena 1, televiziunea care produce și difuzează emisiunea, pentru a se asigura că viitoarele ediții respectă aceste restricții. În caz contrar, legislația prevede sancțiuni financiare semnificative aplicabile posturilor de televiziune care nu respectă reglementările privind protecția minorilor.

Motivul principal al modificării orei de difuzare nu este conținutul emisiunii în sine, ci riscul ca minorii să fie expuși la imagini și situații care nu sunt adecvate vârstei lor. Analiza CNA a indicat că vizionarea emisiunii în intervalul 20:00 – 23:00 poate funcționa ca un reper incorect pentru adolescenți, influențând negativ comportamentele sociale și relaționale. Totodată, încadrarea programului în categoria de divertisment pentru adulți presupune limitarea accesului tinerilor și protejarea publicului vulnerabil.

