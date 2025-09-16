Planurile de viitor s-au dus pe apa sâmbetei, dar Ella Vişan nu pierde timpul deloc! Unde s-a dus cu o zi înainte de nunta cu Andrei Lemnaru

Odată cu participarea la Insula Iubirii, Ella Vișan a ajuns să fie urmărită de toată lumea. Cu toate că finalul emisiunii nu i-a adus nicio satisfacție sentimentală, căci așa cum știm, a anulat nunta cu Andrei Lemnaru, iar relația cu ispita Teo nu a mai continuat, Ella nu stă să își plângă de milă. Are cu totul alte preocupări. Și, cum fanii emisiunii nu au uitat data în care blonda ar fi trebuit să pășească la altar alături de Andrei, CANCAN.RO a decis să vă arate ce a făcut cu doar o zi înainte de nuntă.

Ella Vișan a ieșit destul de șifonată de la Insula Iubirii, după ce relația cu Andrei Lemnaru a ajuns la final, deși ar fi trebuit să se căsătorească, iar legătura cu Teo Costache s-a rupt după ce s-au întors în România. Cu toate că multă lume a criticat-o și a blamat-o pentru atitudinea sa din cadrul emisiunii, blondina își vede de treabă și face ceea ce știe mai bine. Iar pentru ca odata cu difuzarea emisiunii a ajuns vedetă și camerele sunt pe ea, Ella are mare grijă la aspectul său fizic. Iată ce a făcut blondina de la primele ore ale dimineții.

Ce a făcut Ella Vișan cu o zi înainte de nunta cu Andrei Lemnaru

CANCAN.RO a fost pe urmele Ellei Vișan pe care a surprins-o în zona Băneasa în timp ce se îndrepta către un salon de înfrumusețare. Îmbrăcată într-o pereche de blugi boyfriend, cu o bluză neagră care îi lăsa la vedere abdomenul și încălțată cu o pereche de stiletto negri, Ella nu avea cum să treacă neobservată. Ajunsă în fața salonului, blondina se așază pe un scaun de pe terasa localului, apoi începe să tasteze pe telefon, probabil în așteptarea programării. La măsuța respectivă mai era așezată o domnișoară, dar cele două nu au schimbat niciun cuvânt.

S-a pregătit ca o mireasă, dar pe mire l-a lăsat în Thailanda

După 20 minute de așteptare, fosta concurentă de la Insula Iubirii intră în salon, acolo unde este răsfățată. Ella și-a făcut o schimbare de look, iar totul s-a întâmplat cu doar o zi înainte de nunta pe care o avea programată cu Andrei. A ieșit pregătită ca o mireasă de acolo, dar fără mirele pe care l-a lăsat pe Insula Iubirii în Thailanda.

Ella Vișan a oferit câteva declarații cu doar o zi înainte de 13 septembrie, data în care ar fi trebuit să meargă la altar cu Andrei Lemnaru. În mod surprinzător, în loc să fie copleșită de tristețe, a preferat să vadă această schimbare ca pe o oportunitate de creștere. În plus, blondina a spus că va marca totuși momentul și se va îmbăta în ziua cea mare.

CITEȘTE ȘI: De ce Andrei Lemnaru nu s-a împăcat cu Ella Vișan după Insula Iubirii, când a fost în Anglia: „În schimb…”

ACCESEAZĂ ȘI: Ella Vișan, primele declarații despre ziua în care ar fi trebuit să ajungă în fața altarului cu Andrei Lemnaru: ”Cu mândrie o să mă îmbăt”

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.