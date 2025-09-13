Acasă » Știri » Ella Vișan, primele declarații despre ziua în care ar fi trebuit să ajungă în fața altarului cu Andrei Lemnaru: ”Cu mândrie o să mă îmbăt”

13/09/2025
Pentru Ella Vișan, cunoscută publicului datorită participării la emisiunea „Insula Iubirii”, data de 13 septembrie ar fi trebuit să marcheze unul dintre cele mai importante momente din viața ei: ziua în care urma să îmbrace rochia de mireasă și să își unească destinul cu cel al lui Andrei Lemnaru. Planurile celor doi păreau bine conturate cu mult timp înainte de experiența din Thailanda, iar familia și apropiații se pregăteau pentru o nuntă de neuitat.

Totuși, realitatea a luat o turnură neașteptată. Relația dintre cei doi s-a destrămat chiar înainte de marele eveniment, iar decizia finală a fost anularea căsătoriei. Contextul care a dus la acest deznodământ a fost legat de ceea ce s-a petrecut în timpul emisiunii, acolo unde Ella a avut o apropiere de ispita Teo, moment ce a zdruncinat complet încrederea lui Andrei.

Ce declarații a făcut Ella Vișan

Pentru mulți, această despărțire părea să fie un pas greu de acceptat, mai ales pentru o femeie aflată în pragul unei nunți planificate în detaliu. Cu toate acestea, Ella a ales să trateze situația dintr-o perspectivă diferită, mai optimistă și mai relaxată. Ziua de 12 septembrie, deși nu a mai însemnat intrarea în rolul de mireasă, a devenit pentru ea o ocazie de a privi spre viitor cu mai multă claritate.

Ceea ce trebuia să fie începutul unei vieți în doi s-a transformat într-un moment de reflecție personală. În loc de emoția pasului către o viață conjugală, Ella s-a regăsit în postura de a marca această dată ca pe o etapă de tranziție, de desprindere de trecut și de reconstrucție a propriei identități. În mod surprinzător, în loc să fie copleșită de tristețe, a preferat să vadă această schimbare ca pe o oportunitate de creștere.

„Mă mărit! Cu mândrie o să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea. Eu nu am o problemă. Nu putem să ne jucăm cu viitorul. Nici al nostru și nici al altor oameni. Cred că așa a trebuit să se întâmple. Da, nu este o despărțire tipică, cum se despart doi oameni normali, dar știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat asta, atât pentru Andrei, pentru a vedea lucruri la mine, pentru a conștientiza lucruri despre mine, despre el, dar și pentru mine.”, a spus Ella Vișan.

Anularea nunții a atras atenția publicului, mai ales pentru că povestea cuplului fusese urmărită îndeaproape de telespectatori. Participarea lor la „Insula Iubirii” i-a expus pe amândoi unor situații extreme, menite să testeze limitele încrederii și fidelității. Acolo, relația a trecut prin încercări dificile, iar imaginile apărute au confirmat că între Ella și ispita Teo s-a creat o legătură mai puternică decât s-ar fi așteptat oricine.

