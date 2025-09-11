Ella Vișan, prima reacție după ce CANCAN.RO a demostrat că a mințit în legătură cu despărțirea de ispita Teo: ”Recunosc...”

După ce CANCAN.RO a prins-o cu minciuna, Ella Vișan nu a mai avut încotro și și-a recunoscut vina. ”Spășită”, fosta concurentă de la Insula iubirii a scris negru pe alb că a greșit atunci când ne-a acuzat că noi am contribuit la ruptura dintre ea și ispita Teo. În plus, a dezvăluit care a fost, de fapt, adevărul despre informațiile pe care le-a primit.

Recent, Ella Vișan a fost invitată în cadrul unui podcast unde a dat din casă vrute și nevrute, s-a încurcat în declarații și în cronologii, însă noi am urmărit cu atenție și am deslușit toate ițele.

La un moment dat, întrebată când și de ce s-a răcit relația cu ispita Teo, fosta concurentă a mărturisit că, printre altele, informațiile publicate în CANCAN.RO ar fi fost, de fapt, picătura care a umplut paharul, motiv pentru care au decis să se despartă.

Ella Vișan, prima reacție după ce a fost prinsă cu minciuna

Întrebată de moderatoarea podcastului când s-a despărțit de Teo, Ella Vișan a mărturisit că după terminarea filmărilor din Thailanda (în luna martie), tot atunci când ispitele și concurenții au revenit în România.

Contrar spuselor sale, primul articol publicat despre sezonul 9 Insula iubirii a fost pe data de 14 iunie 2025, nicidecum în luna martie, atunci când Ella susține că s-a despărțit de Teo – continuă să citești AICI.

Iar primul articol despre Ella Vișan și ispita Teo a fost publicat pe data de 29 iulie 2025, ceea ce iar nu are nimic de-a face cu perioada în care ar fi apărut probleme în paradis. Prin urmare, adevărul despre despărțirea lor încă nu a fost făcut public, însă știm sigur că presa nu a avut niciun fel de implicare, așa cum Ella a declarat.

„Ruptura noastră a fost la întoarcerea acasă. El a avut o escală mai mare decât a mea, în Istanbul. Eu am venit în București pentru două zile, apoi am plecat în Anglia, iar el în Ploiești. Lucrez foarte mult, răspundeam greu. De atunci s-a produs ruptura. Noi, la Insulă, eram într-o cunoaștere. Nu într-o relație. Abia ce ieșisem dintr-o relație. Nu aveam cum să mă arunc în alta. Au existat mici influențe asupra mea și asupra lui. CANCAN începea să scrie multe lucruri. El era vizibil deranjat, pe bună dreptate, pentru că se speculau multe lucruri. Începea să fie el bau-bau-ul din poveste.”, a spus Ella Vișan.

Ella Vișan disculpă publicația CANCAN

Reacția Ellei nu a întârziat să apară. Textul de mai jos este o confirmare că informațiile publicate în CANCAN.RO nu au fost minciuni, așa cum ne-a acuzat public fosta concurentă de la Insula iubrii. După ce a recunoscut că a greșit, aceasta le-a transmis prietenilor virtuali că, din toată această încurcătură, s-a ales cu o lecție importantă.