Ella de la Insula Iubirii şi ispita Teo, varianta Moni şi Irinel- 2025 color. Avea nunta plănuită cu iubitul Andrei, dar nu s-a putut abţine când „bombonelul” i-a ridicat-o la fileu

Bombă la Insula Iubirii! Deși credeam că show-ul Antenei 1 chiar ni le-a arătat pe toate în cele nouă sezoane… așa ceva chiar nu am mai văzut și nu am mai auzit! CANCAN.RO a aflat ce au făcut Ella Vișan, iubita lui Andrei, și ispita Teo, în toaletă! Cel mai probabil, familia tinerei vă inlemni când va afla ce a făcut aceasta la televizor!

Insula Iubirii pare să ne surprindă din ce în ce mai mult prin prisma concurenților care, pare-se, nu mai au niciun pic de rușine! Chit că se află la un show televizat, unde știu clar că sunt filmați clipă de clipă, participanții par să își piardă mințile de tot când ajung în Thailanda. Dovadă că aerul de Asia le este pe plac din plin, fetele din cuplu au uitat definitiv de partenerii lor. CANCAN.RO a aflat ce a putut face Ella Vișan, concurenta care urma să devină mireasă anul acesta!

Blondina a venit în emisiune alături de iubitul ei, Andrei Lemnaru, alături de care avea deja nunta programată pentru anul acesta, dovadă că relația lor părea una foarte serioasă. Părea, până să apară ispita Teo în peisaj! După cum știm deja, tânărul are mare priză la domnișoare, asta după ce a aproape a făcut-o și pe Iustina, soția lui Cornel, să pice.

În timp ce Iustina s-a ținut, totuși, pe poziții și nu a cedat până la capăt, Ella s-a aruncat din plin… cu capul înainte! Vrăjită până peste cap de către Teo, blondina a uitat de tot de Andrei și s-a lăsat ispitită… până la extaz! 🔞

Din păcate, CANCAN.RO nu vă poate da chiar toooate detaliile explicite. Atât de curajoasă a fost Ella în toaletă, vă dați voi seama! 🔞 Vă spunem doar atât însă: actul nu a fost dus la bun sfârșit, iar cel ce a ieșit în câștig ar fi fost Teo, nu concurenta, culmea! Tupeistă nevoie mare și înfierbântată peste limită, iubita lui Andrei a uitat și de rușine, și de camere, și de părinți și a făcut tot ce a știut ea mai bine ca să-l dea pe spate pe Teo, spun surse din Antena 1. 😂

Așa se face că, deși a venit în cuplu și urma să se mărite curând, Ella de la Insula Iubirii și-a dat tot interesul să impresioneze ispita cu tacticile ei deocheate, în loc să rămână fidelă bărbatului care i-a pus inelul pe deget! Ba mai mult! Se pare că, imediat după finalizarea filmărilor, participanta ar fi plecat imediat la hotel tot cu Teo, în Thailanda. Poate, poate se întoarce roata și iese și ea mulțumită din acest proiect! 😂

Visul frumos n-ar fi durat mult însă! Aceleași surse spun că, la câteva zile după întoarcerea în România, Teo i-ar fi dat viteză Ellei și ar fi lăsat-o cu buza umflată. Deși se visa într-o relație cu celebra ispită, se pare că tehnicile folosite în toaleta din Thailanda nu au dat roate, iar Ella Vișan a rămas singurică. Și fără iubitul Andrei pe care l-a înșelat la televizor, și fără ispita la care râvnea clipă de clipă!

Și-a trimis iubitul la estetician, dar tot l-a înșelat cu ispita

Înainte de a paricipa, Ella și Andrei au cheltuit mii de euro pentru a se înfrumuseța. Dovadă că blondina voia clar să atragă atenția și să fie cât de sexy se poate pe micile ecrane, și-a făcut mai multe operații estetice. Ba chiar l-a pus și pe partenerul său să calce cabinetul medicului estetician. Chiar și după ce l-a înfrumusețat însă, tot l-a înșelat cu ispita cu care s-a închis în toaletă! 🔞

„Am și eu operații estetice. Liposucție, Skin Tightening, High definition, Ginecomastia, dar nu prea se văd, aia e problema. Nu s-au prins de mine.

Și Ella are intervenții, am fost în aceeași perioadă. Și-a pus implanturi, Skin Tightening, High definition, liposucție 360. Am făcut până să venim la Insulă, special pentru nuntă”, a spus Andrei Lemnaru în emisiune.

