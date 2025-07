Cristina de la Insula Iubirii vorbeşte în premieră, la un an de la finalizarea emisiunii: ”Am plâns până nu mai aveam nici gene, nici lacrimi…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Cristina Petre vorbește pentru prima dată după Insula Iubirii, la un an după ce a decis să îi mai acorde o șansă lui Andrei, după ce acesta a înșelat-o cu Diandra. Deși la întoarcerea în țară bruneta a intentat divorțul după zece ani de mariaj, ulterior, a hotărât că partenerul ei merită iertat.

După difuzarea emisiunii de la Antena 1, Cristina Petre a refuzat să mai vorbească oficial despre parcursul ei din cadrul show-ului sau despre mariajul său, care era pe cale să se destrame pentru totdeauna după experiența din Thailanda. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV însă, Cristina Petre discută pentru prima dată ceea ce s-a întâmplat pe Insula Iubirii, spune cât de tare au afectat-o hate-ul venit din partea oamenilor și trădarea lui Andrei.

În timp ce concurentul a ales să se apropie de ispita Diandra, Cristina și-a găsit alinarea în brațele lui Eric. La întoarcerea în România, cei doi soți au divorțat oficial, la cererea Cristinei, care credea că nu poate trece peste șocul suferit.

”Andrei s-a mutat după de acasă. Au urmat niște luni dureroase, dar, pentru că ne-am apucat de terapie, am învățat să ne ascultăm fără măști, fără acuze, fără dureri și, uite așa, Dumnezeu ne-a făcut să ne reîntâlnim la mijloc.

Divorțul a fost greu, am avut nevoie de sprijinul familiei, ne-am pus toți la masă și m-au întrebat ce am de gând să fac. M-au sprijinit și am dat înainte. Chiar eram un om puternic după emisiune. Cam toți erau împotriva lui, eu am luptat împotriva curenților când am decis să îi mai dau o șansă. (…)

Plângeam foarte mult. Citeam mesajele oamenilor și plângeam. Am plâns atât de mult încât am făcut alergie la plâns, mă trezeam cu ochii umflați. Păream un monstruleț. Am plâns până nu mai aveam nici gene, nici lacrimi, dar în prezent sunt fericită”, a explicat Cristina Petre.

”Andrei s-a întors cu mare căință”

Deși era extrem de îndurerată și dezamăgită de acțiunile făcute de către Andrei pe Insulă, Cristina a decis, totuși, să nu rupă definitiv contactul cu acesta. Chiar și după divorțul oficial, fosta concurentă i-a permis acestuia să facă parte din viața ei.

”Despărțiți fără să avem niciun contact nu aveam cum să fim, pentru că Andrei a rămas mereu în viața mea, venea la mine acasă să bem un pahar, s-a întors cu mare căință. Deși știa că nu mai poate fi iertat, a încercat să mă facă să înțeleg că ceea ce a făcut a fost nu pentru că nu mă iubea, ci pentru că avea rătăcirile lui și nu s-a cunoscut el pe el”, a adăugat fosta concurentă de la Antena 1, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

Ușor, ușor, Andrei a știu exact cum să îi recâștige încrederea fostei soții, iar cu timpul durerea acesteia s-a estompat.

”A fost natural, nu a plusat cu nimic. A mers la terapie, apărea în fața locului de muncă să vadă dacă sunt bine, mă lăsa să spun ce am pe suflet. Nu vrei să știi ce scandaluri monstru au urmat după emisiune. Acolo bonfire de bonfire! Pur și simplu s-a întâmplat natural, pentru că iubirea nu dispăruse dintre noi”, a mărturisit tânăra.

