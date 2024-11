După primul interviu CAN CAN EXCLUSIV, Cristina și Andrei de la ”Insula Iubirii” și-au primit nenumărate mesaje urâte din partea publicului, așa că acum concurentul s-a decis să se întoarcă pentru a lămuri din nou situația din emisiune. De data aceasta, Andrei vrea să vorbească pe înțelesul tuturor despre ce s-a întâmplat între el și ispita Diandra.

Cristina și Andrei Rotaru de la ”Insula Iubirii” se confruntă cu un nou val de hate, după primul interviu CAN CAN EXCLUSIV pe care îl puteți urmări AICI, așa că acum concurentul a decis să revină pentru a expune toată situația într-un mod mai clar și mai puțin ”spiritual”.

Andrei vrea neapărat să stopeze mesajele și jignirile care vin la adresa lor, mai ales din cauza faptului că acestea o afectează enorm pe Cristina, așa că, în cel de-al doilea interviu CAN CAN EXCLUSIV, bărbatul reia toată povestea dintre el și ispita Diandra. De data aceasta, spune lucrurile într-o manieră mult mai clară și directă.

”Știți deja că Cristina nu își dorea un copil, iar eu am discutat cu toată lumea și cu Diandra în mare acest lucru. Ați văzut cu toții prezervativul care era nefolosit. Toți s-au întrebat de ce era așa. În toaletă l-am scos și ea a decis să nu folosim prezervativul. Actul a avut loc, dar nu a fost protejat, da. Ea poate și-a dorit să îmi dăruiască un copil.

S-a văzut foarte bine cât era de îndrăgostită! Acum nu putem să mai negăm acest lucru! Ar treui să ne asumăm cu toții ce s-a întâmplat. Eu îmi asum, chiar dacă este foarte dureros pentru Cristina, dar vreau să știe toată lumea ce s-a întâmplat și să nu ne mai dăm ceea ce nu am fost”, a explicat Andrei în cel de-al doilea interviu CAN CAN EXCLUSIV.

După primul nostru interviu, ispita Diandra a făcut din nou o serie de declarații deranjante pentru Cristina și Andrei. Acum, concurentul o pune la punct din nou.

”Ea acum face așa ca să câștige fani. Ea ar trebui să se lanseze acum cu brand-ul ei de haine așa cum a venit, nu ca ispita lui Andrei!”, spune acesta.

Restul declarațiilor despre ispita Diandra, dar și despre staff-ul Antenei 1 care ar fi manipulat situația în defavoarea lui Andrei, le puteți urmări integral doar în cel de-al doilea interviu CAN CAN EXCLUSIV.

