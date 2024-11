Andrei de la ”Insula Iubirii” a refuzat testimonialele finale de la Antena 1, dar a lămurit situația cu Diandra și l-a ”pulverizat” pe Eric: ”Nu l-aș vrea, dacă aș fi femeie!”

Andrei Rotaru de la ”Insula Iubirii” vorbește pentru prima dată după încheierea emisiunii. Concurentul a refuzat testimonialele finale de la Antena 1, însă spune lucrurilor pe nume, la CAN CAN EXCLUSIV! Acesta lămurește situația cu Diandra, dezvăluie ce se întâmplă chiar acum între el și Cristina și îl pune la punct pe Eric!

Pentru prima dată după încheierea emisiunii, Andrei Rotaru de la ”Insula Iubirii” vorbește despre toată experiența trăită în Thailanda. În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, concurentul Antenei 1 explică de ce e a refuzat testimonialele finale, o contrazice total pe Diandra și îl pune la punct pe Eric! 😮

Andrei spune adevărul, direct și sincer, așa cum ne-a obișnuit încă de pe Insulă. De data aceasta, în colimatorul său a intrat ispita alături de care Cristina s-a apropiat în cadrul emisiunii.

”Mi-am făcut o părere despre Eric în aceste luni. Îl văd ca pe o persoană care se poate integra foarte ușor în societate, știe să arunce cu cuvitne frumoase, nu e ca mine! Eu nu pot să fiu plăcut de toată lumea (…) N-aș vrea niciodată să cunosc un bărbat ca Eric, dacă aș fi femeie. Nu zic asta din gelozie. Este copil. Poate se va dezvolta mintal, ceea ce nu prea cred.

Spun că e copil, pentru că stilul lui îmi demonstrează că e aici doar pentru public. Ca ispită ai venit totuși pentru public. Au ieșit multe lucruri pe care el nu trebuia să le spună, dacă era bărbat așa cum se consideră el!

A ieșit și a spus că a fost la Cristina acasă, că s-au sărutat, nu știu cui voia el să facă rău! Mie nu-mi pasă de corp. Dacă te am ca energie, corpul deja e al meu. El nu a avut ce să fure de la Cristina, totul era înăuntru, nu avea cum să intre în ea. Eu da!”, spune Andrei, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

”Poate că s-ar fi lăsat purtată de val, dar s-ar fi trezit după câteva luni”

Deși și el s-a apropiat de Diandra pe Insulă, Andrei recunoaște că s-a temut de faptul că ar fi putut s-o piardă pe Cristina. Chiar și așa, nu ar fi fost pentru mult timp, crede bărbatul.

”Sincer da, mi-a fost teamă că aș putea rămâne fără Cristina. Din ce cauză? Nu o cunoșteam așa de bine la acest nivel, ca să pot cântări cu altă persoană. Poate că s-ar fi lăsat purtată de val, dar s-ar fi trezit după câteva luni. Așa cum m-am trezit și eu. N-ai cum! Iubirea e acolo!”, adaugă Andrei Rotaru.

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Andrei dă de pământ cu ispita Diandra pe care ar fi refuzat-o odată ajuns în România, spune în ce relații este acum cu fosta soacră care l-a făcut cu ouă și cu oțet în mediul online, dar și ce se petrece între el și Cristina chiar acum. Așadar, nu ratați!

