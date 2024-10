Motivul pentru care Cristina nu a dorit să anunțe public împăcarea cu Andrei: ”Nu ocolesc nimic, doar că...”

Cristina și Andrei Rotaru sunt din nou împreună, iar împăcarea lor a ieșit la iveală după ce bărbatul a postat niște fotografii cu ei doi pe rețelele de socializare. În tot acest timp, tânăra a preferat să fie discretă și să nu dea detalii despre relația ei. Doar că, urmăritorii ei de pe Instagram au luat-o cu asalt, în legătură cu presupusa împăcare dintre ea și fostul soț. De ce a ales concurenta de la Insula Iubirii să nu-și asume idila pe care o are cu Andrei?

Cristina și Andrei Rotaru au avut o relație frumoasă, care s-a dus pe apa sâmbetei în timpul emisiunii Insula Iubirii. Bărbatul a călcat strâmb alături de ispita Diandra, iar Cristina s-a refugiat în brațele lui Eric, spre sfârșitul sezonului. Când s-au întors în țară din Thailanda, cei doi și-au spus adio definitiv și au semnat actele de divorț, la cererea fostei concurente. Cristina n-a vrut să mai audă de Andrei, deși au fost căsătoriți timp de un deceniu. Chiar și așa, timpul vindecă tot, se pare.

Au trecut câteva luni bune de la terminarea filmărilor emisiunii de la Antena 1 și cei doi foști soți s-au împăcat. Au făcut pace, și-au lămurit neînțelegerile, iar acum sunt din nou împreună. Andrei este cel care s-a dat de gol, după ce a postat un video cu fosta lui soție.

Spre surprinderea fanilor Insula Iubirii, Cristina n-a dat niciun semn de împăcare. Oamenii din online au crezut că poate tânăra nu-și asumă idila pe care o are acum cu Andrei Rotaru. Lucrurile ar sta, de fapt, altfel.

Cristina are de gând să fie mult mai secretoasă în ceea ce privește viața ei sentimentală. Nu mai vrea să dea din casă detalii despre relația amoroasă pe care o are. Ea le-a dezvăluit tuturor că vrea să țină totul privat de acum înainte.

„Nu ocolesc nimic, atât că am preferat ca viața mea amoroasă să rămână privată! Avem amintiri noi împreună, însă le ținem pentru sufletele noastre, însă eu când am fost întrebată am răspuns mereu despre situația mea”, a ținut să spună Cristina, în mediul online.