Jador a testat-o pe Oana Ciocan! De necrezut ce i-a spus înainte să o ceară de nevastă: „Mai aveam puțin și îi ceream bani”

Jador, viitor tătic și unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai momentului, nu a lăsat nimic la voia întâmplării când a venit vorba de aleasa inimii lui, Oana Ciocan! Deși acum formează un cuplu solid și se pregătesc să-și strângă băiețelul în brațe, începutul poveștii lor de dragoste a fost presărat cu provocări… gândite chiar de artist!

Înainte să-i pună inelul pe deget și să o facă soția lui, Jador a decis să-i întindă Oanei o capcană, ca să vadă dacă e femeia potrivită pentru o viață întreagă. Cunoscut pentru faima și stilul său de viață aparent luxos, artistul a vrut să vadă dacă iubirea ei e reală… sau doar atrasă de luminile reflectoarelor.

După cum vă spuneam, Jador a avut o listă de teste prin care viitoarea lui soție trebuia să treacă. Artistul i-a spus Oanei Ciocan că n-are nici casă, nici mașină, că tot ce vede e „de fațadă”. Ba chiar s-a gândit să-i ceară bani împrumut, doar ca să o pună la încercare! Motivul? Un sfat venit chiar de la cea care îl cunoaște cel mai bine: mama lui!

„Când a venit la mine, tot anturajul, tot studioul, sora mea, toată lumea i-a zis că eu stau cu chirie, că aia e cu chirie, că mașina nu e a mea. Că așa trebuie să o joc. Cât timp te-am păcălit? Am păcălit-o, am testat-o. Mai aveam puțin și îi ceream bani împrumut. Când o iei, trebuie să o probezi un pic, ascultați-mă pe mine. Mama m-a pus. Îți jur. Mama m-a pus. A zis că dacă o femeie stă cu tine, stă în cel mai rău, fii cât mai rău. Până când i-am zis că nu e așa, am glumit”, a povestit Jador la podcastul moderat de Bursucu.