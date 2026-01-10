Acasă » Știri » Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.500 de euro. Este aproape de Sibiu

De: Irina Vlad 10/01/2026 | 22:04
Cei care doresc să investească în imobiliare sau au de gând să achiziționeze o locuință la un preț mai mult decât decent trebuie să scoată din buzunar 3.500 de euro. Care este orașul din România unde „patru pereți” costă mai puțin decât o mașină second-hand?

Garsoniera de 3.500 de euro (17.908 lei) este situată în orașul Tălmaciu, județul Sibiu, pe Aleea Stadionului, Căminul de nefamiliști nr.1. Orașul Tălmaciu se află la o distanță de 18 kilometri de Sibiu, în direcția Râmnicu Vâlcea.

Locuința are o suprafață de 17,36 mp, bucătărie, baie și este la demisol. Conform anunțului publicat pe o platformă de vânzare-cumpărare, garsoniera se vinde la licitație.

„Se vinde la licitație! Proprietatea ce face obiectul raportului de evaluare este: camera (în suprafața de 17,36 mp și cotă parte din suprafața bucătăriei, a grupului social și al holului), situată pe Aleea Stafionului, Căminul de nefamiliști nr.1, et. demisol, localitatea Tălmaciu, județul Sibiu.

Soluția constructivă aferentă este cea de fundații continue cu stâlpi și grinzi din beton armat și planșee de beton armat. Pereții exteriori cât și cei interiori aferenți compartimentării sunt realizați din cărămidă. Finisajele exterioare constau în tencuieli driscuite și zugrăveli pe fațadele exterioare”, se arată în anunțul de pe Storia.ro.

Cea mai ieftină garsonieră din București

O ofertă recent apărută pe una dintre cele mai cunoscute platforme de imobiliare a făcut înconjurul internetului. O garsonieră situată în Sectorul 4 al Capitalei a ajuns să se vândă cu 17.000 de euro. Este situată în apropiere de mijloacele de transport în comun (metro la aproximativ 10 minute de mers pe jos), fiind o opțiune rară pentru cei care au un buget redus și care își doresc o locuință în București – vezi AICI detalii.

Cea mai ieftină garsonieră din București costă 17.000€. Cum arată și în ce sector este

Orașul din România în care poți cumpăra o casă cu doar 2.425 de euro. Terenul are 300 de metri pătrați

