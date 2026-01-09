Orașul din România în care poți cumpăra o casă cu doar 2.425 de euro. Terenul are 300 de metri pătrați

În România există un oraș unde prețul caselor par să fie din alt film. Pe un site de specialitate, o locuință se vinde cu doar 2.425 de euro. Terenul are 300 de metri pătrați, iar poziționarea este chiar în centru.

În 2026, încă există orașe în care piața imobiliară pare să fi stat în loc. În timp ce în marile orașe un apartament sau o casă au ajuns să coste cu mult peste prețul de referință, în județul Buzău, o casă cu 300 de metri pătrați de teren se vinde cu doar 2.425 de euro.

Orașul din România unde o casă costă mai puțin de 3.000 de euro

Oferta a atras atenția unui număr impresionant de utilizatori, în special a oamenilor care își doresc o locuință funcțională, departe de zgomotul din marile orașe, într-un mediu liniștit, retras, cu o investiție minimă.

Locuința se află pe o stradă din zona centrală a orașului Râmnicu Sărat și este compusă din trei dormitoare, baie, bucătărie, garaj + teren de 300 mp. Vânzătorul este dispus să mai lase la preț. Conform anunțului, prețul de 2.425 de euro este negociabil.

„Se vinde o casă în Râmnicu Sărat, zonă centrală, strada Oborului nr.10, compusă din: 3 dormitoare, bucătărie, 2 holuri, garaj. Stradă foarte liniștită. Prețul este negociabil”, se arată în anunțul OLX.

Orașul Râmnicu Sărat nu este cunoscut ca fiind o zonă turistică, însă pasionații de istorie și arhitectură au posibilitatea de a vizita aici destul de multe obiective turistice. Printre acestea se numără palatul Brâncovenesc, supranumit „perla orașului”, cel mai important obiectiv turistic din oraș, alături de Muzeul Municipal, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Muzeul Municipal „Octavian Mosescu”, Palatul Administrativ al Justiției, Gara Nouă, Gara Veche și Biserica Cuvioasa Paracheva.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 4.000 de euro. Este cea mai ieftină de pe piață