Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 4.000 de euro. Este cea mai ieftină de pe piață

Piața imobiliară din România continuă să ofere surprize, iar una dintre cele mai spectaculoase vine din Mătăsari, o localitate din județul Gorj.

Aici, o garsonieră decomandată, cu o suprafață utilă de 27 de metri pătrați, este scoasă la vânzare pentru doar 3.929 de euro.

Localitatea în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 4.000 de euro

Prețul extrem de mic o transformă, fără îndoială, în cea mai ieftină locuință disponibilă în prezent pe piața imobiliară din România, atrăgând atenția celor care caută o investiție minimă sau o locuință accesibilă.

Garsoniera este situată la etajul 3 al unui bloc construit între anii 1990 și 2000, o perioadă în care multe dintre imobilele ridicate au o structură solidă și compartimentări eficiente. Locuința este decomandată, ceea ce reprezintă un avantaj important pentru cumpărători, deoarece oferă camere separate și un flux interior mai confortabil decât în cazul garsonierelor tip open‑space.

Proprietarul este persoană fizică, iar anunțul include și opțiunea de finanțare, ceea ce face achiziția accesibilă chiar și pentru cei care nu dispun de suma integrală.

Cea mai ieftină garsonieră de pe piață

Imaginile din anunț arată o locuință simplă, dar funcțională, cu pereți albi, podele din parchet și o baie complet utilată. Spațiul poate fi renovat cu un buget redus, ceea ce îl transformă într-o oportunitate excelentă pentru tineri, pensionari sau investitori care vor să obțină un randament bun din chirii.

În contextul în care prețurile locuințelor cresc constant în marile orașe, astfel de oferte devin tot mai căutate.

Mătăsari, cunoscută în trecut ca localitate minieră, oferă un cost al vieții redus și un mediu liniștit. Deși nu este o zonă turistică, localitatea dispune de facilitățile necesare pentru un trai decent, iar prețurile mici atrag tot mai mulți cumpărători care caută alternative accesibile.

