Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 5000 de euro. Terenul are 1200 de metri pătrați

În România există localități în care prețurile locuințelor sunt foarte accesibile, ajungând chiar la aproximativ 5000 de euro pentru o proprietate completă. Un astfel de imobil se găsește chiar în județul Brăila și este scos la vânzare prin licitație publică și oricine este interesat poate participa.

O proprietate rezidențială situată în localitatea Ciocile, județul Brăila, este scoasă la vânzare prin licitație publică. Imobilul este compus dintr-un teren intravilan în suprafață totală de 1264 mp, din care 335 mp sunt categoria de folosință „curți-construcții” și 929 mp „arabil”. Accesul se face direct din Strada Poliției, drum asfaltat cu o singură bandă pe sens. Terenul are formă dreptunghiulară, este plat, împrejmuit și are o deschidere de 16,54 metri.

Ce facilități are locuința dinn județul Brăila

Construcțiile existente includ casa de locuit și o anexă. Casa a fost construită în anii 1960, are regim de înălțime P, o suprafață construită de 96 mp și o suprafață utilă estimată la 81 mp, fiind realizată din paiantă, cu acoperiș tip șarpantă de lemn și învelitoare din tablă. Finisajele sunt considerate de calitate modestă. Anexa are o suprafață construită de 20 mp și utilă de 16 mp, tot din paiantă.

Imobilul beneficiază de apă și energie electrică ca utilități publice și este amplasat în zona nordică, periferică a localității Ciocile, la aproximativ 90 km de Brăila, într-o zonă rezidențială cu case și vile atât vechi, cât și noi. Adresa exactă: Braila, Cvartal 8, P 339, Str. Poliției, jud. Brăila.

Această proprietate reprezintă o oportunitate excelentă pentru cei care doresc o locuință spațioasă într-o zonă liniștită, departe de agitația urbană. Terenul generos și construcțiile existente permit multiple amenajări sau extinderi pe care le puteți face, iar accesul facil la drum asfaltat asigură conectivitate cu localitățile din apropiere.

