Imagini tulburătoare la mormântul lui Raul WS! Ce au lăsat familia și prietenii lângă cruce

De: Keva Iosif 22/12/2025 | 19:08
Moartea lui Raul WS a lăsat în urmă o liniște apăsătoare într-o generație obișnuită cu zgomotul scenei și versuri care spun lucrurilor pe nume. Artistul s-a stins în luna iunie, la doar 23 de ani, mult prea devreme pentru un tânăr care abia începuse să simtă ce înseamnă succesul. Trupul lui odihnește acum în cimitirul Tudor Vladimirescu din Rahova, însă memoria lui continuă să fie vie, zi de zi. CANCAN.RO are imagini de la mormântul trapperului, unde prietenii și familia aprind zilnic câte o lumânare. 

Locul său de veci a devenit un punct de pelerinaj pentru zeci de tineri. Prieteni, fani, cunoscuți sau simpli admiratori ai muzicii sale vin constant cu flori, aprind candele și rostesc rugăciuni în tăcere. Atmosfera este una încărcată de emoție, iar mormântul lui Raul WS se distinge imediat printre celelalte, nu prin opulență, ci prin numărul mare de oameni care refuză să-l lase uitat.

Raul WS a murit la vârsta de 23 de ani. Sursa foto: Instagram

Printre coroanele depuse recent se află un detaliu care îți strânge inima: familia lui Raul a împodobit un brăduț și a așezat lângă el un afiș cu titlul piesei care l-a consacrat și care, parcă, îi rezumă întreaga viață: „De bine, de rău”. Versurile care l-au făcut cunoscut au ajuns acum să-i țină loc de mesaj final.

Ce a apărut la mormântul lui Raul, trapperul care a murit în urmă cu 6 luni

Pe lângă toate acestea, pe crucea lui Raul stau acum așezate și mătăniile pe care tânărul artist obișnuia să le poarte la mână – un detaliu profund, care spune mai mult decât orice vers. Un simbol al credinței pe care o purta discret cu el. Nici colegii lui de breaslă nu l-au uitat. Alți trapperi, cu care Raul a împărțit scena, studioul sau visurile, au lăsat coroane cu mesaje de rămas bun, simple, dar apăsătoare.

Raul WS a fost bătut și a intrat în comă

Dincolo de succes, de vizualizări și de imaginea de artist dur, Raul WS a trăit și momente de coșmar. Cu ceva timp înainte de a muri, tânărul a fost victima unui atac violent. A fost bătut fără milă de un grup de patru-cinci indivizi pe care nu îi cunoștea. Lovit cu pumnii și picioarele, agresiunea a continuat chiar și după ce a căzut la pământ. Era singur, așa cum avea să povestească ulterior, și complet lipsit de apărare.

A urmat internarea, tratamentul și o perioadă în care părea că lucrurile se îndreaptă. Familia spera, prietenii așteptau, iar Raul se pregătea chiar de o relansare. Însă starea lui s-a agravat brusc, iar moartea lui a fost subită.

Raul WS nu era doar un nume din trending. Era unul dintre artiștii cunoscuți ai scenei trap, cu piese care au depășit pragul de un milion de vizualizări pe YouTube și cu un public fidel, format în mare parte din tineri care se regăseau în mesajele lui crude, dar sincere.

Citește și:

Mesajul trist postat de Șisu Tudor, după moartea lui Raul WS: ”Nici nu a apucat să greșească cu adevărat”

Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV

