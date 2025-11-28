Acasă » Exclusiv » Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV

Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV

De: Keva Iosif 28/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Acum un an, DIICOT demara operațiunea „Ghost Gun”, un dosar uriaș privind traficul de arme, care i-a pus pe jar pe fanii trapperului MGK 666, pe numele lui real Andrei Mihalache. Mascații au descins în peste 130 de locații și au confiscat aproape 50 de arme letale fără serii, iar presa, inclusiv Pro TV, a relatat despre implicarea tangențială a artistului. Nemulțumit de expunere, MGK 666 a ales calea tribunalului și a cerut daune  de 100.000 de euro. Însă ceea ce i s-a întâmplat în instanță a fost o surpriză totală pentru el!

Pe 4 noiembrie 2024, PRO TV a difuzat un reportaj legat de dosarul penal „Arme fantomă”, în care au fost percheziționate peste 130 de imobile din București și sudul țării, iar 60 de suspecți, inclusiv intermediari și lideri de grupuri de crimă organizată, au fost duși la audieri DIICOT. Printre persoanele menționate s-au aflat și liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, dar și trapperul MGK 666.

Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Trapperul a contestat știrea apărută, susținând că postul Pro TV l-ar fi prezentat ca implicat în traficul de arme și că difuzarea acestora i-ar fi afectat viața personală și imaginea publică.

MGK 666 a rămas cu buza umflată!

MGK 666 a afirmat că la momentul perchezițiilor dormea acasă și că nu a fost nici citat, nici deranjat de autorități, iar informațiile prezentate de PRO TV nu au fost verificate, fiind „false și denigratoare”. Așa că a dat celebrul post de televiziune în judecată și a cerut daune de 100.000 de euro!

Ce au constatat judecătorii în acest caz:

”Vizionând înregistrarea depusă la dosar de reclamant, tribunalul constată că în data de 04.11.2024 a fost difuzat pe postul Pro TV un material de ştiri referitor la un dosar penal denumit „Arme fantomă”, menţionându-se că un cetăţean turc este acuzat că a înarmat în ultimul an mai multe grupări de crimă organizată, aproape 50 de arme letale fiind confiscate, iar gruparea de contrabandişti este cercetată. S-a arătat că în Bucureşti şi în mai multe judeţe din sudul ţării au fost făcute peste 130 de percheziţii, iar 60 de suspecţi, inclusiv intermediari, au fost luaţi de forţele speciale şi duşi la audieri la DIICOT. S-a mai precizat că liderul galeriei de fotbal FCSB şi un cântăreţ de trap au fost şi ei luaţi la întrebări.
Au fost prezentate imagini de la percheziţii, declaraţii date de persoane oficiale din cadrul Poliţiei şi informaţii referitoare la modul de operare al grupării.

S-a arătat că una dintre casele percheziţionate îi aparţine unui trapper, ###### #########, zis MGK 666, procurorii DIICOT suspectându-l că ar fi intermediat traficul de arme şi muniţii pentru interlopi, acesta fiind cercetat şi în urmă cu câţiva ani pentru că ar fi folosit arme letale într-un videoclip. De asemenea, s-a precizat că poliţiştii au descins şi în locuinţa lui GHEORGHE MUSTAȚĂ, liderul galeriei echipei de fotbal FCSB, al cărui ginere este printre cei vizaţi de suspiciuni în dosarul de crimă organizată şi contrabandă cu arme letale. A fost difuzat şi un interviu cu reclamantul, are a afirmat că: „N-avem nicio legătură cu nicio armă, cu absolut nimic. ”, se arată în datele de la dosar obținute de CANCAN.RO.

De cealaltă parte, reprezentanții postului de televiziune au subliniat că știrile se bazau pe informații oficiale, inclusiv pe un comunicat DIICOT și pe interviul acordat de MGK 666 chiar la fața locului, în care acesta nega orice implicare.

PRO TV a arătat că a respectat principiul libertății de exprimare și că materialul era de interes public major, vizând traficul de arme letale și implicarea unor persoane cercetate de autorități.

Motiv pentru care, după luni bune de procese, Tribunalul București a pronunțat sentința: cererea lui MGK 666 a fost respinsă ca neîntemeiată!

Instanța a constatat că informațiile difuzate de Pro TV sau încadrat în limitele libertății de exprimare și că MGK 666 nu a fost prezentat ca suspect sau autor al vreunei infracțiuni.

Citește și: Rava dezvăluie cum își împart cântăreții iubitele: „Așa e la trapperi. O poștă, o ceva…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
Exclusiv
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Exclusiv
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de...
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak,...
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de...
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Digi 24
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Digi24
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul ...
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie ...
Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie să plătești pentru asta”
Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos
Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos
Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru ...
Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru copii de 4 ani!
Vezi toate știrile
×