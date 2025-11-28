Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV

Acum un an, DIICOT demara operațiunea „Ghost Gun”, un dosar uriaș privind traficul de arme, care i-a pus pe jar pe fanii trapperului MGK 666, pe numele lui real Andrei Mihalache. Mascații au descins în peste 130 de locații și au confiscat aproape 50 de arme letale fără serii, iar presa, inclusiv Pro TV, a relatat despre implicarea tangențială a artistului. Nemulțumit de expunere, MGK 666 a ales calea tribunalului și a cerut daune de 100.000 de euro. Însă ceea ce i s-a întâmplat în instanță a fost o surpriză totală pentru el!

Pe 4 noiembrie 2024, PRO TV a difuzat un reportaj legat de dosarul penal „Arme fantomă”, în care au fost percheziționate peste 130 de imobile din București și sudul țării, iar 60 de suspecți, inclusiv intermediari și lideri de grupuri de crimă organizată, au fost duși la audieri DIICOT. Printre persoanele menționate s-au aflat și liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, dar și trapperul MGK 666.

Trapperul a contestat știrea apărută, susținând că postul Pro TV l-ar fi prezentat ca implicat în traficul de arme și că difuzarea acestora i-ar fi afectat viața personală și imaginea publică.

MGK 666 a rămas cu buza umflată!

MGK 666 a afirmat că la momentul perchezițiilor dormea acasă și că nu a fost nici citat, nici deranjat de autorități, iar informațiile prezentate de PRO TV nu au fost verificate, fiind „false și denigratoare”. Așa că a dat celebrul post de televiziune în judecată și a cerut daune de 100.000 de euro!

Ce au constatat judecătorii în acest caz:

”Vizionând înregistrarea depusă la dosar de reclamant, tribunalul constată că în data de 04.11.2024 a fost difuzat pe postul Pro TV un material de ştiri referitor la un dosar penal denumit „Arme fantomă”, menţionându-se că un cetăţean turc este acuzat că a înarmat în ultimul an mai multe grupări de crimă organizată, aproape 50 de arme letale fiind confiscate, iar gruparea de contrabandişti este cercetată. S-a arătat că în Bucureşti şi în mai multe judeţe din sudul ţării au fost făcute peste 130 de percheziţii, iar 60 de suspecţi, inclusiv intermediari, au fost luaţi de forţele speciale şi duşi la audieri la DIICOT. S-a mai precizat că liderul galeriei de fotbal FCSB şi un cântăreţ de trap au fost şi ei luaţi la întrebări.

Au fost prezentate imagini de la percheziţii, declaraţii date de persoane oficiale din cadrul Poliţiei şi informaţii referitoare la modul de operare al grupării.

S-a arătat că una dintre casele percheziţionate îi aparţine unui trapper, ###### #########, zis MGK 666, procurorii DIICOT suspectându-l că ar fi intermediat traficul de arme şi muniţii pentru interlopi, acesta fiind cercetat şi în urmă cu câţiva ani pentru că ar fi folosit arme letale într-un videoclip. De asemenea, s-a precizat că poliţiştii au descins şi în locuinţa lui GHEORGHE MUSTAȚĂ, liderul galeriei echipei de fotbal FCSB, al cărui ginere este printre cei vizaţi de suspiciuni în dosarul de crimă organizată şi contrabandă cu arme letale. A fost difuzat şi un interviu cu reclamantul, are a afirmat că: „N-avem nicio legătură cu nicio armă, cu absolut nimic. ”, se arată în datele de la dosar obținute de CANCAN.RO.

De cealaltă parte, reprezentanții postului de televiziune au subliniat că știrile se bazau pe informații oficiale, inclusiv pe un comunicat DIICOT și pe interviul acordat de MGK 666 chiar la fața locului, în care acesta nega orice implicare.

PRO TV a arătat că a respectat principiul libertății de exprimare și că materialul era de interes public major, vizând traficul de arme letale și implicarea unor persoane cercetate de autorități.

Motiv pentru care, după luni bune de procese, Tribunalul București a pronunțat sentința: cererea lui MGK 666 a fost respinsă ca neîntemeiată!

Instanța a constatat că informațiile difuzate de Pro TV sau încadrat în limitele libertății de exprimare și că MGK 666 nu a fost prezentat ca suspect sau autor al vreunei infracțiuni.

Citește și: Rava dezvăluie cum își împart cântăreții iubitele: „Așa e la trapperi. O poștă, o ceva…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.