Rava aruncă bomba! Se pare că ar exista o modă printre trapperi să împartă aceleași femei. Chiar în același timp! Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântărețul a punctat modalitatea prin care trapperii ajung în astfel de situații.

Trapperii „poștesc” femeile. Cel puțin această declarație și-o asumă Rava, care dezvăluie că „e la modă” ca el și amicii lui să aibă aceeași iubită. Adică, după ce se desparte de unul, merge la celalalt. Că, până la urmă, dragostea nu ține cont nici de reguli și nici de principii.

A pățit-o și el, atunci când l-a săgetat Cupidon și l-a făcut să rupă prietenia cu Petre Ștefan, un alt trapper apărut recent în industria muzicală. La fel ca el. Și ce mare prietenie… căci imediat au făcut „schimb” de iubite.

În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Rava a recunoscut că acest obicei îl au, în general, trapperii. Tranșant în afirmații, pe lângă subiectul „femeilor poștite”, trapperul a mărturisit că niciodată nu-și va asocia imaginea cu un manelist, iar asta pentru că, spune el, nu-și dorește să distrugă ceea ce a clădit până acum.

„Așa e la trapperi. O poștă, o ceva„

CANCAN.RO: Cum e cu cearta dintre tine și Petre Ștefan? V-ați luat iubitele unul altuia?

Rava: E… se mai face. Așa e la trapperi. O poștă, o ceva.

CANCAN.RO: Văd că ești la masă cu băieții. Fata unde e?

Rava: Care fată?! Singur pe viață.

CANCAN.RO: Și în online trag fetele la tine?

Rava: Da, chiar da. N-am de ce să mânânc… dar chiar da.

CANCAN.RO: Activezi în industria asta de puțin timp, așa că aș vrea să știu dacă crezi că se va stopa succesul?!

Rava: Dacă n-aș munci, da. 100%. Dar dacă muncesc în continuare și îmi văd de treaba mea și sunt în studio și am oamenii mei lângă mine, ca până acum, n-are ce să meargă prost. Trebuie doar să ai o continuitate, să te ții de treabă.

CANCAN.RO: Crezi că e vorba de o adaptare la industrie? Că acum fac trapanelele.

Rava: Păi degeaba fac trapenelele dacă eu vin cu trapul meu. Fiecare are publicul lui, din fericire eu am publicul meu.

„Chit că sunt țigan, nu vreau să-mi stric imaginea”

Reporter CANCAN.RO: Te vom vedea colaborând cu un manelist?

Rava: Nu. Eu sunt țigan, dar nu. Niciodată. Nu știu, am avut o chestie să readuc trapul, Șatra, să readuc vibe-ul vechi și asta am făcut. Chit că sunt țigan, nu vreau să stric ce am clădit până acum, imaginea mea.

Eu vreau să merg pe drumul meu, să nu depind de o colaborare.

Reporter CANCAN.RO: Tu ai o colaborare cu Roxen.

Rava: Da, nu e în zona mea de confort. A fost și o provocare, dar aparent a ieșit bine. Am aflat că pot să-mi descopăr mai multe abilități.

