E poveste grea! Cu un medic chirurg de la Spitalul Bagdasar-Arseni, din Capitală, căruia îi place mult viața. Nu are iubită, așa că omul are tot dreptul să se distreze așa cum ”vor mușchii lui”. Viața înseamnă pentru el și swingereală! Acolo unde o cunoștea, în urmă cu doi ani, pe Daiana, fosta iubită a lui Irinel Columbeanu. În brațele unui afacerist neamț a ajuns, apoi, fata, la cerința medicului. Pentru 400 de euro toată noaptea. Daiana a luat foc și a ieșit scandal. Cu neamțul s-a întâlnit, iar dezvăluirile sunt de-a dreptul incendiare. Stați pe CANCAN.RO, nu dați drumul la popcorn, pentru că rândurile vă vor fura garantat și timp de floricele – ”nema”!

Pe Daiana, fosta iubită a lui Irinel Columbeanu (Vezi AICI cum l-a lăsat fără Netflix pe ex-milionar), o cunoașteți. A apărut în multe povești spumoase, toate dinspre domeniul XXX.

Și personajele care i-au trecut prin pat sunt celebre (Partida cu Augustin Viziru AICI). Dar, într-o zi, fata care nu se ferește să spună că face sex pe bani l-a întâlnit pe medicul chirurg. Acum doi ani, într-un club de swingeri, undeva, prin ”Iancului”.

”Eu eram acolo, cu spatele, mângâiam un cuplu și am simțit o limbă pe… M-am întors”, spune, râzând, Daiana. Era limba medicului, pe atunci, ”neautorizată”. ”Autorizată” însă câteva ore mai târziu.

”În noaptea aia m-a luat la el acasă, are o vilă imensă, unde stătea cu părinții. Ne-am împrietenit și am făcut multe orgii împreună”, este prezentarea făcută de ”fosta” lui Iri.

”Este un protocol important pentru mine, să nu mă faci de râs!”

Povestea se mută în august 2022. Medicul a sunat-o. E groasă, un important protocol. Ea a răspuns imediat. O mai făcuse, dar va fi o altă poveste delicioasă, pentru cititorii CANCAN.RO.

”Mi-a zis: «Vezi că, în weekend, trebuie să-ți prezint pe cineva important. Ai grijă cum te comporți, să nu mă faci de râs. Este un protocol important pentru mine». L-am asigurat că o să-l impresionez”, curge dezvăluirea.

(CITEȘTE ȘI: STENOGRAMELE ULUITOARE ALE DISCUȚIEI, PE WHATSAPP, DINTRE ZANNI ȘI FOSTA IUBITĂ A LUI COLUMBEANU. ”ERAM DISPERAT DUPĂ [email protected]#$Ă!” / ”ȘTII CĂ O FAC PE BANI!”)

Întâlnirea, la hotelul Marmorosch, din Centrul Vechi. ”Am ajuns acolo, l-am sunat pe medic, el mi-a spus că mănâncă la Carul cu Bere și să vin acolo. Era împreună cu un afacerist german.

Am făcut cunoștință, a fost chimie între noi. A fost încântat de mine neamțul. Iar doctorul a zis așa: «Noi ne-am cam pilit, eu o să plec în treaba mea, la alta, să mă distrez, iar tu pleci cu el la hotel.

Te duci la restaurant, comanzi ceva de mâncat, el se duce sus, să ațipească și el o jumătate de oră»”. Simplu ca bună ziua!

300 de euro, câteva ore, 1.000 de euro, toată noaptea!

Banii? Aici se încurcă ițele. De aici iese scandalul. Daiana parcurge etapele senin. ”Nu mi-a zis nimic de bani. Eu am mers pe încredere … Era vorba de 1.500 de lei, așa mi-a spus atunci când m-a apelat și mi-a zis dacă vreau să-mi facă lipeala cu un om important.

Dar nu mi-a spus cât să stau. M-am gândit că mă ține trei ore”, spune tânăra.

Nu avea să fie așa. Neamțul a urcat în cameră, Daiana a comandat vită scumpă, la restaurantul hotelului.

Dar ceva o rodea: ”Când eram cu meniul, i-am dat mesaj doctorului. L-am întrebat cine-mi dă banii, el, neamțul? Cât trebuie să stau? I-am spus să-mi explice care-i treaba. Era ora 17, iar el zice: «Dacă vrea să stai până la 12 noaptea, cere-i 300 de euro, dacă vrea până dimineață, 400». I-am zis: «Poftim? Cu el, până dimineață, 1.000 de euro!»

Și el îmi zice: «Du-te, mă, eu operez pe 300 și tu ai figuri în cap? Din septembrie, o să ajungi să faci centura, vin vremuri grele»”.

”Da’ cine ești tu, peștele meu?”

Medicul ar fi pus piciorul în prag. Ori ca el, ori PA Daiana de lângă nemțălău! Ea s-a revoltat: ”Da` cine esti tu, peștele meu?” ”Mi-a zis că o s-o cheme pe alta, dacă nu fac ca el”, își amintește fata.

(NU RATA: COLUMBEANU, PRELUDIU ÎN CIUBĂR CU “ELEVA-PORNO”! IMAGINI EPOCALE! MARCĂ ÎNREGISTRATĂ CANCAN.RO)

N-a plecat, s-a dus la recepție, a cerut să discute cu neamțul. Avea hârtiuța cu numele lui și numărul camerei.

”L-am chemat jos. Urgent. A venit și am vorbit. Am urcat, am început să plâng de nervi. M-a întrebat ce s-a întâmplat și eu i-am explicat tot.

Am vrut să plec acasă, dar el nu m-a lăsat. A spus că-și dorește din tot sufletul să stea toată noaptea cu mine. I-am spus că medicul vrea să stau pe 300 de euro, iar prețul meu e de 1.000.

Mi-a zis să stau două secunde, s-a dus în camera cealaltă, mi-a adus 1.000 de euro și mi i-a pus pe masă. Mi-a spus să mă liniștesc, ne-am îmbrățișat, am început să ne sărutăm…”, povestește Daiana. Dragoste nebună până dimineața!

Whisky Aston Martin și… Neamțul s-a ”tirat”!

Au luat și cina acolo. Neamțul s-a îndrăgostit. Așa zice Daiana. Ba chiar a întrebat-o dacă vrea să-i fie soție. I-a promis un inel de logodnă de 10.000 de euro… Frumos, dar neamțul avea să dispară din peisaj, până la urmă. S-a dus în drumul lui, nu a mai căutat-o, deși a mai trecut prin România.

(VEZI AICI: ”ELEVA PORNO” ȘI IRINEL COLUMBEANU SUNT ÎMPREUNĂ! CANCAN.RO ARE IMAGINILE ANULUI! L-A LUAT LA EA ACASĂ PE FOSTUL MILIONAR!)

Daiana spune că medicul și-a băgat coada, din răzbunare că n-a făcut cum el poruncise.

”Medicul i-a scris neamțului, ăsta nu i-a mai răspuns. Ar fi trebuit să se întâlnească din nou, la 10 seara. Neamțul îi pregătise un whisky, un Aston Martin de 300 de euro.

Mi l-a dat mie. Cu doctorul nu s-a mai văzut. A doua zi, el a plecat, a rămas că ne vedem, dar doctorul l-a influențat, să se răzbune pe mine. L-a sucit pe neamț”. Final de poveste.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.