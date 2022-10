CANCAN.RO dezvăluia povestea de dragoste pe care Zanni și Daiana Estera Duțu au ”consumat-o” timp de aproape un an. Doar pe WhatsApp, pentru că ”amorezul” cu dorințe și ”fosta” lui Irinel Columbeanu nu s-au întâlnit niciodată. El a tot sperat, ea l-a păcălit. N-a fost să fie. Daiana avea să facă dezvăluirile incendiare, pentru site-ul nostru, dar câștigătorul ”Survivor 2021” s-a supărat pe ea. A abordat-o, iar discuțiile sunt savuroase.

Daiana Estera Duțu răspundea, târziu, e drept, dorințelor lui Zanni, căruia, un puști atunci, i s-au aprins călcâiele după ea. Pe WhatsApp s-a întâmplat totul, acolo avea să rămână iubirea. Neconsumată. Câștigătorul ”Survivor România 2021” a încercat din răsputeri s-o ademenească în patul lui (Vezi AICI discuțiile), dar Daiana l-a dus cu zăhărelul. Chiar și când tânărul de 18 ani de atunci a vrut s-o plătească pentru o ”partidă”.

Zanni și Daiana, momentul adevărului

Fosta iubită a lui Irinel Columbeanu (Vezi AICI momentul rupturii) și Zanni au reluat, zilele trecute, discuțiile. De fapt, artistul i-a reproșat fetei că a ”turnat”. Dialogul este savuros, direct la țintă, fără ocolișuri. El recunoaște ce a vrut atunci, ea îi amintește că a fost și este pe bani!

Zanni: Așa terminată ești?

Daiana: Ce s-a întâmplat? Am zis ceva neadevărat? Doar am toate conversațiile salvate!

Daiana: Sunt terminată rău de tot după tine …

Zanni: Păi spune acolo că aveam 18-19 ani. Și că ești ruptă după atenție.

Daiana: Păi scrie că e vorba de 4-5 ani. Sunt fleașcă după atenție.

Zanni: N-ai s-o primești.

Daiana: E adevărul dintre noi. Nu suporți adevărul? Te doare?

”Eram frizer în Pipera, disperat după [email protected]#$!”

Zanni rupe tăcerea. Motivul pentru care a căutat-o atunci. Cu cinci ani în urmă. Lucra în frizerie. Colegul lui i-a făcut prezentarea Daianei. Prezentare cum nu se poate mai bună pentru un puști plin de fantezii.

Zanni: Dacă-ți zic io adevărul …

Daiana: Care?

Zanni: Eram frizer în Pipera.

Zanni: Și era un băiat, colegul meu, care mi-a zis de una disperată după [email protected]#$.

Zanni: Că suge bine [email protected]#$.

Zanni: Și, cum eram disperat după [email protected]#$, i-am cerut contactul tău.

Daiana: Știi bine că eu o făceam și o fac pentru bani, de asta nici nu am venit la tine.

Daiana: Eu eram și sunt disperată după bani, nu după [email protected]#$.

Zanni: Bravo! Deci ăsta e adevărul. Nu există altul.

Zanni: Nu mi-e rușine.

Zanni: Numa să nu te ca#$ pe tine.

Zanni: Să spui că aveam 18 ani.

Daiana: Am zis adevărul, eu nu mint niciodată.

Zanni: Bravo.

Zanni: Atunci meriți toată @@@@.

Zanni: Și 4 mil euro.

Zanni și Daiana, întâlnire după cinci ani

Zanni și Daiana aveau să se întâlnească, în urmă cu o săptămână, în parcarea unui Lidl din Otopeni. Ea s-a dus, cu tupeu, la el, deși, așa zice, nu-i stă în caracter să abordeze ea bărbații. L-a văzut acolo, alături de Alex Velea.

”Terminasem ora de sport și m-am dus să iau ceva de la Lidl. Supermarketul e chiar lângă casa mea. Pe cine văd? Zanni și Alex Velea. Era și un Ferrari roșu acolo, lângă ei. Filmau ceva, erau camaramani.

Mi-am făcut curaj să mă duc. Am dat mâna cu el. I-am spus: În sfârșit, mă vezi, după cinci ani! M-a recunoscut și mi-a zis: «Păi, dacă aveai treabă cu milionarii tăi! Ție-ți ardea de milionarii tăi, de bani, de cadouri, nu de dragostea mea». M-a întrebat dacă mai sunt căsătorită, i-am zis că am divorțat, că m-am apucat de cântat… Cam asta a fost. Și am plecat acasă”, a povestit Daiana, pentru CANCAN.RO.

