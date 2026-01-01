Theo Rose a ”comis-o” de Revelion! A sărutat cu foc 3 bărbați celebri, iar imaginile au fost difuzate de Pro TV

În noaptea de Revelion, unul dintre cele mai comentate momente televizate a avut-o în prim-plan pe Theo Rose, artista care a reușit din nou să atragă atenția publicului printr-o apariție neașteptată și plină de energie. Difuzat în cadrul programului special de Anul Nou al postului Pro TV, momentul a stârnit reacții diverse, de la amuzament și aplauze, până la surpriză din partea tuturor.

Theo Rose a ales să apară în binecunoscutul său personaj „Leo de la Izvoare”, o identitate artistică deja familiară publicului, construită în jurul umorului, spontaneității și exagerării intenționate. Îmbrăcată în stilul specific acestui personaj, artista a intrat pe scenă cu o energie debordantă, transformând rapid atmosfera într-una de petrecere autentică, așa cum se așteaptă telespectatorii în noaptea dintre ani.

Theo Rose a sărutat cu foc 3 bărbați celebri

Momentul care a atras cel mai mult atenția a fost interacțiunea ei cu trei bărbați cunoscuți din showbizul românesc: Horia Brenciu, Andrei Bănuță și Jorge. Într-o succesiune rapidă de gesturi spontane, Theo Rose i-a sărutat pe toți trei, în fața camerelor de filmat (VEZI GALERIE FOTO), gest care a fost perceput ca parte a unui spectacol gândit să stârnească râsete și să spargă tiparele clasice ale unui show de televiziune. Scenele au fost difuzate integral, fără a fi cenzurate.

Theo Rose este cunoscută pentru faptul că nu se teme să iasă din tipare și să își asume riscuri artistice, mai ales în contexte de divertisment, unde spontaneitatea este adesea cheia succesului. Apariția ei de Revelion s-a încadrat perfect în această linie, oferind un moment diferit față de clasicele recitaluri sau sketch-uri previzibile.

De-a lungul timpului, Theo Rose și-a construit o imagine de artist complet, capabil să îmbine muzica, actoria și divertismentul într-un mod autentic. Personajul „Leo de la Izvoare” este doar una dintre fațetele sale creative, iar apariția de Revelion a confirmat că publicul încă reacționează puternic la acest tip de expresie artistică.

