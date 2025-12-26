Surpriză uriașă pentru Theo Rose, după ce a plecat de la Vocea României: ”Este o mare onoare!”

Theo Rose a trecut prin clipe emoționante, chiar în această perioadă specială din an. După retragerea de la Vocea României, artista a primit un cadou la care nu s-ar fi gândit niciodată. Toate detaliile în articol.

Theo Rose se numără printre cele mai apreciate artiste la noi, dar nu doar pentru talentul său inconfundabil. De-a lungul timpului, ea a reușit să se facă iubită de public pentru naturalețea ei și carismă.

Theo Rose a primit un cadou special de Sărbători

Recent, chiar în perioada Sărbătorilor, artista a primit titlul de cetățean de onoare al orașului în care a copilărit, Vălenii de Munte. Acest titlu se oferă persoanelor care au adus merite deosebite comunității sau care au reprezentat cu succes orașul.

Acest moment special și emoționant a fost împărtășit de vedetă pe rețelele de socializare. Theo Rose a ținut un discurs pe scenă și s-a bucurat și de revederea cu o prietenă din adolescență.

„Astăzi m-am întors acasă cu mari emoții. Vălenii de Munte, locul unde am învățat cine sunt, m-a primit cu brațele deschise și mi-a spus că aparțin. Să fiu numită cetățean de onoare al orașului este o mare onoare. Mulțumesc comunității mele pentru susținerea constantă, pentru dragostea care m-a urmărit în toți anii aceștia, indiferent unde m-a purtat drumul. Mulțumesc pentru fiecare „vino să cânti’, pentru fiecare invitație de a fi aproape de voi. Au însemnat mai mult decât știți. Să fii chemat acasă, din nou și din nou, e un privilegiu rar. Un moment care m-a impresionat tare a fost discursul de laudatio, susținut de @andaconstantin, care mi-a fost prietenă în adolescență. Să te prezinte cineva care te-a cunoscut când erai doar un copil cu vise mari și emoții fragile… e ceva ce nu se poate repeta. Mulțumesc, fată dragă! Vălenii de Munte, rămâi locul meu sigur. Vă mulțumesc. Din inimă”, a fost mesajul lui Theo Rose.

