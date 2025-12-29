Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net

Theo Rose a petrecut Crăciunul într-un cadru restrâns, alături de familie, bucurându-se de momente liniștite și pline de emoție. Artista s-a reunit și cu socrii ei, Laurențiu și Anca Damian iar atmosfera de sărbătoare a fost completată de povești, amintiri și clipe care au adus zâmbete tuturor.

Theo Rose se bucură de o perioadă împlinită atât pe plan personal, cât și profesional Artista formează un cuplu solid cu soțul ei, Anghel Damian, alături de care are un băiețel, Sasha, iar sărbătorile de iarnă i-au găsit pe toți reuniți într-o atmosferă caldă și relaxată.

Cum arată socrul lui Theo Rose

Pentru prima dată, Theo Rose a ales să publice imagini cu socrul ei, Laurențiu Damian, cunoscutul regizor, pe rețelele de socializare. Artista a distribuit două clipuri la secțiunea Instastory, surprinzându-l pe acesta în timp ce le povestea celor prezenți o întâmplare din copilăria sa. Alături de imagini, cântăreața a adăugat și un mesaj sugestiv: „Socrul meu și farmecul lui”, semn că momentul a fost unul apreciat de întreaga familie.

Laurențiu Damian a rememorat o experiență din perioada școlii, când participa la serbări și trebuia să recite o poezie. Acesta a povestit cu umor că interpretarea sa nu a fost tocmai reușită, deoarece a spus versurile prea repede, fiind nerăbdător și emoționat.

Cum se înțelege Theo Rose cu soacra sa

Theo Rose a povestit și despre relația pe care o are cu soacra ei, Anca Damian. Cele două au o relație apropiată, vorbesc deschis și se susțin necondiționat. Cântăreața are doar cuvinte de laudă pentru mama soțului ei.

„Mă înțeleg foarte bine cu ea. E o tipă foarte interesantă și îi spun tipă pentru că m-a rugat să-i vorbesc la per tu, are o tinerețe care nu o să se piardă niciodată. Călătorește mult, se documentează foarte mult pentru filmele pe care le face, e foarte tare”, spunea Theo Rose

