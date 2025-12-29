Acasă » Știri » Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net

Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net

De: Andreea Stăncescu 29/12/2025 | 13:39
Cum arată socrul lui Theo Rose / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Theo Rose a petrecut Crăciunul într-un cadru restrâns, alături de familie, bucurându-se de momente liniștite și pline de emoție. Artista s-a reunit și cu socrii ei, Laurențiu și Anca Damian iar atmosfera de sărbătoare a fost completată de povești, amintiri și clipe care au adus zâmbete tuturor.

Theo Rose se bucură de o perioadă împlinită atât pe plan personal, cât și profesional Artista formează un cuplu solid cu soțul ei, Anghel Damian, alături de care are un băiețel, Sasha, iar sărbătorile de iarnă i-au găsit pe toți reuniți într-o atmosferă caldă și relaxată.

Cum arată socrul lui Theo Rose

Pentru prima dată, Theo Rose a ales să publice imagini cu socrul ei, Laurențiu Damian, cunoscutul regizor, pe rețelele de socializare. Artista a distribuit două clipuri la secțiunea Instastory, surprinzându-l pe acesta în timp ce le povestea celor prezenți o întâmplare din copilăria sa. Alături de imagini, cântăreața a adăugat și un mesaj sugestiv: „Socrul meu și farmecul lui”, semn că momentul a fost unul apreciat de întreaga familie.

Laurențiu Damian a rememorat o experiență din perioada școlii, când participa la serbări și trebuia să recite o poezie. Acesta a povestit cu umor că interpretarea sa nu a fost tocmai reușită, deoarece a spus versurile prea repede, fiind nerăbdător și emoționat.

Sursa foto: Instagram

Cum se înțelege Theo Rose cu soacra sa

Theo Rose a povestit și despre relația pe care o are cu soacra ei, Anca Damian. Cele două au o relație apropiată, vorbesc deschis și se susțin necondiționat. Cântăreața are doar cuvinte de laudă pentru mama soțului ei.

„Mă înțeleg foarte bine cu ea. E o tipă foarte interesantă și îi spun tipă pentru că m-a rugat să-i vorbesc la per tu, are o tinerețe care nu o să se piardă niciodată. Călătorește mult, se documentează foarte mult pentru filmele pe care le face, e foarte tare”, spunea Theo Rose

CITEȘTE ȘI: Surpriză uriașă pentru Theo Rose, după ce a plecat de la Vocea României: ”Este o mare onoare!”

Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Știri
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”
Știri
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp…
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
go4it.ro
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de ...
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe ...
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe de a se împlini
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp ...
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe ...
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe musculos: „Suntem asumate”
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus! Ce afacere inedită va deschide aici: ...
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus! Ce afacere inedită va deschide aici: „O să se numească: ‘a lu’ Escana’”
Vezi toate știrile
×