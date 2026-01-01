Surpriza finalului de an! S-au logodit de Revelion, la scurt timp după ce s-au împăcat

Adrian Minune Jr. s-a logodit cu Ariana, femeia de care s-a despățit în urmă cu șase luni și cu care s-a împăcat de curând. Adrian Minune Jr. a îngenuncheat și i-a oferit inelul iubitei lui. Evenimentul s-a petrecut la o petrecere de Revelion, în prezența celor apropiați. Ariana a spus imediat „Da”, iar totul a fost pecetluit cu un sărut prelung.

Cei doi au avut o relație scurtă, dar pare că sentimentele dintre ei sunt intense, de aceea timpul nu i-a putut ține departe unul de celălalt. S-au mutat împreună după doar câteva săptămâni de la momentul când au devenit un cuplu, dar când toată lumea se aștepta ca legătura lor să treacă la următoarea etapă, au ales să pornească pe drumuri separate. Acum, au decis să își mai dea o șansă și par mai fericiți ca niciodată.

Adrian Minune Jr., detalii despre relația cu Ariana

Adrian Minune Jr. a recunoscut, la un moment dat, că Ariana e geloasă, deoarece în jurul lui ropiesc multe frumuseți, dar cea care i-a dat viață, Cati Simionescu, intervine și calmează lucrurile.

„Mai există gelozii de la ea către mine. Atâtea frumuseți în jur, cum să nu fii gelos?! În aceste situații, sincer să fiu cu tine, mă mai ajută mama, surorile mele, merg să le mai cer câte un sfat. Când mai plec de acasă, o împacă mama mea, îi spune că sunt plecat cu munca. Da, mama are experiență, e obișnuită cu așa natură. Ce sfat să îmi dea mama? Să nu mai fiu panaramă”, declara Adrian Minune Jr. atunci pentru Cancan.

Adrian Minune Jr, susținut de mamă în povestea cu logodna

Cati Simionescu a apreciat-o din primul moment pe Ariana, iar asta a cântărit, cu siguranță, mult pentru fiul lui Adrian Minune.