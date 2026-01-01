Acasă » Știri » Surpriza finalului de an! S-au logodit de Revelion, la scurt timp după ce s-au împăcat

Surpriza finalului de an! S-au logodit de Revelion, la scurt timp după ce s-au împăcat

De: Simona Tudorache 01/01/2026 | 11:39
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2

Adrian Minune Jr. s-a logodit cu Ariana, femeia de care s-a despățit în urmă cu șase luni și cu care s-a împăcat de curând. Adrian Minune Jr. a îngenuncheat și i-a oferit inelul iubitei lui. Evenimentul s-a petrecut la o petrecere de Revelion, în prezența celor apropiați. Ariana a spus imediat „Da”, iar totul a fost pecetluit cu un sărut prelung.

Cei doi au avut o relație scurtă, dar pare că sentimentele dintre ei sunt intense, de aceea timpul nu i-a putut ține departe unul de celălalt. S-au mutat împreună după doar câteva săptămâni de la momentul când au devenit un cuplu, dar când toată lumea se aștepta ca legătura lor să treacă la următoarea etapă, au ales să pornească pe drumuri separate. Acum, au decis să își mai dea o șansă și par mai fericiți ca niciodată.

Adrian Minune Jr., detalii despre relația cu Ariana

Adrian Minune Jr. a recunoscut, la un moment dat, că Ariana e geloasă, deoarece în jurul lui ropiesc multe frumuseți, dar cea care i-a dat viață, Cati Simionescu, intervine și calmează lucrurile.

„Mai există gelozii de la ea către mine. Atâtea frumuseți în jur, cum să nu fii gelos?! În aceste situații, sincer să fiu cu tine, mă mai ajută mama, surorile mele, merg să le mai cer câte un sfat. Când mai plec de acasă, o împacă mama mea, îi spune că sunt plecat cu munca. Da, mama are experiență, e obișnuită cu așa natură. Ce sfat să îmi dea mama? Să nu mai fiu panaramă”, declara Adrian Minune Jr. atunci pentru Cancan.

Adrian Minune Jr, susținut de mamă în povestea cu logodna

Cati Simionescu a apreciat-o din primul moment pe Ariana, iar asta a cântărit, cu siguranță, mult pentru fiul lui Adrian Minune.

„Ariana are 21 de ani, pentru mine este de ajuns că îl iubește foarte mult pe băiatul meu. O consider ca și fata mea, o învăț tot ceea ce e nevoie. Vrea să știe tot. Atâta timp cât îți iubești bărbatul de lângă tine, ești dispusă să faci orice!
Dacă vrea băiatul meu, oricând (n.r.: să se logodească). Ei sunt mici de vârstă, se iubesc foarte mult, vor veni toate la rândul lor”, spunea Cati Simionescu.

Citește și: Dragostea învinge în familia lui Adrian Minune. Împreună din nou

Citește și: Fiul lui Adrian Minune aruncă bomba, după șase luni de relație: “Băiat să fie!” Cum s-au cunoscut cei doi şi cine a făcut primul pas, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Explozie violentă în club, de Revelion: peste 40 de morți și 100 de răniți, în Elveția
Știri
Explozie violentă în club, de Revelion: peste 40 de morți și 100 de răniți, în Elveția
Biserică celebră, incendiată de Revelion! Mai mulți morți și răniți
Știri
Biserică celebră, incendiată de Revelion! Mai mulți morți și răniți
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce...
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais
Gandul.ro
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor...
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția...
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene
Digi24
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut...
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru care turiștii au plătit bani buni
Prosport.ro
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
go4it.ro
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais
Gandul.ro
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Explozie violentă în club, de Revelion: peste 40 de morți și 100 de răniți, în Elveția
Explozie violentă în club, de Revelion: peste 40 de morți și 100 de răniți, în Elveția
Biserică celebră, incendiată de Revelion! Mai mulți morți și răniți
Biserică celebră, incendiată de Revelion! Mai mulți morți și răniți
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască
Antena 1 a schimbat grila în 2026. La ce ore va fi difuzat Survivor, de fapt. Diferă în funcție de ...
Antena 1 a schimbat grila în 2026. La ce ore va fi difuzat Survivor, de fapt. Diferă în funcție de zile
Theo Rose a ”comis-o” de Revelion! A sărutat cu foc 3 bărbați celebri, iar imaginile au fost difuzate ...
Theo Rose a ”comis-o” de Revelion! A sărutat cu foc 3 bărbați celebri, iar imaginile au fost difuzate de Pro TV
Meteo 2026 | Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor ANM ...
Meteo 2026 | Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor ANM și Accueweather
Vezi toate știrile
×